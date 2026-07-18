Argentina Berpeluang Patahkan Dua Kutukan Bersejarah Final Piala Dunia FIFA

Skuad Tim Argentina (Bein Sports)
JawaPos.com – Argentina akan menghadapi Spanyol pada final Piala Dunia FIFA 2026 dengan peluang mencatatkan sejarah baru.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Selain memburu gelar juara dunia, tim berjuluk La Albiceleste juga berkesempatan mengakhiri dua kutukan yang telah bertahan selama puluhan tahun. Kedua rekor tersebut menjadi sorotan menjelang laga puncak turnamen.
Kutukan pertama berkaitan dengan peringkat dunia FIFA. Sejak sistem peringkat FIFA diperkenalkan pada 1992, belum pernah ada tim yang memulai Piala Dunia sebagai penghuni peringkat pertama dunia dan berhasil menjadi juara.
Argentina yang datang ke turnamen sebagai tim peringkat satu kini berpeluang mematahkan rekor tersebut apabila mampu mengalahkan Spanyol di final.
Kutukan kedua adalah kegagalan juara bertahan mempertahankan gelar Piala Dunia. Sejak Brasil menjuarai Piala Dunia secara beruntun pada 1958 dan 1962, tidak ada lagi negara yang mampu mempertahankan trofi pada edisi berikutnya.
Sebagai juara bertahan, Argentina memiliki kesempatan mengakhiri catatan tersebut apabila kembali keluar sebagai juara pada 2026.
Sementara itu, dua rekor lain dipastikan masih bertahan setelah Prancis dan Inggris tersingkir sebelum fifinal
Rekor tersebut adalah belum pernah ada pemegang Ballon d’Or yang berhasil menjuarai Piala Dunia pada tahun yang sama serta belum ada negara yang menjadi juara dunia di bawah pelatih berkewarganegaraan asing.
Karena itu, kemenangan Argentina tidak hanya akan menambah koleksi gelar dunia, tetapi juga mengakhiri dua kutukan paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia FIFA.
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