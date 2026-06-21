Sejarah Piala Dunia Menyimpan 8 Fakta Mengejutkan yang Belum Banyak Diketahui

Jerman sebagai juara Piala Dunia 2014 (Wikimedia Commons)
JawaPos.com – Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga menyimpan berbagai kisah bersejarah yang menarik untuk diketahui.
Di balik kemegahan turnamen empat tahunan tersebut, terdapat sejumlah fakta unik yang mencerminkan perjalanan panjang sepak bola dunia.
Berikut 8 fakta Piala Dunia yang memiliki catatan penting dalam sejarah kompetisi internasional tersebut, seperti dilansir dari laman Next Gen Learning pada Minggu (21/6).
1. Piala Dunia 1950 Tidak Menggunakan Pertandingan Final
Piala Dunia 1950 menjadi satu-satunya edisi yang tidak menggunakan laga final untuk menentukan juara. Gelar juara ditentukan melalui klasemen akhir babak grup yang mempertemukan empat tim terbaik. Pertandingan Brasil melawan Uruguay yang dikenal sebagai “Maracanazo” bukan merupakan final, melainkan laga penentuan juara berdasarkan sistem klasemen tersebut.
2. Lionel Messi Berpeluang Menjadi Top Skor Sepanjang Masa Piala Dunia
Lionel Messi mencatatkan sejarah dalam perjalanan kariernya di Piala Dunia dengan mengoleksi jumlah gol yang mendekati rekor tertinggi. Setelah mencetak hattrick dalam pertandingan melawan Aljazair pada Piala Dunia 2026, Messi disebut menyamai catatan Miroslav Klose dengan 16 gol. Torehan tersebut membuat Messi berpeluang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia.
3. Trofi Piala Dunia Pernah Dicuri dan Tidak Pernah Ditemukan
Trofi Jules Rimet yang menjadi simbol juara Piala Dunia pernah mengalami peristiwa pencurian yang menghebohkan dunia sepak bola. Trofi tersebut dicuri pada 1983 setelah sebelumnya menjadi milik Brasil secara permanen karena berhasil memenangkan Piala Dunia sebanyak tiga kali. Hingga saat ini, keberadaan trofi tersebut tidak pernah ditemukan kembali.
4. Belanda 3 Kali Mencapai Final Tanpa Pernah Menjadi Juara
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