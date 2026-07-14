4 Fakta Menarik Michael Olise Bintang Prancis yang Pilih Tinggalkan Kesempatan Membela Timnas Inggris

Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com – Michael Olise menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian bersama Tim Nasional Prancis pada Piala Dunia FIFA 2026.
Penyerang Bayern Munich tersebut tampil impresif berkat kreativitas, kemampuan menggiring bola, dan kontribusinya dalam membangun serangan Les Bleus.
Berikut 4 fakta menarik mengenai perjalanan karier dan kiprah Michael Olise bersama Tim Nasional Prancis, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7).
1. Lahir di Inggris Namun Memilih Membela Prancis
Michael Olise lahir di London dan mengembangkan kemampuan sepak bolanya melalui sejumlah akademi di Inggris. Meski memiliki kesempatan membela Tim Nasional Inggris, ia akhirnya memilih memperkuat Prancis di level internasional. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.
2. Tampil Gemilang di Piala Dunia 2026
Olise menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad Prancis sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ia kerap menciptakan peluang melalui umpan matang, kemampuan melewati lawan, serta visi bermain yang tajam. Penampilannya menjadikan Olise sebagai salah satu motor serangan utama Les Bleus.
3. Memiliki Kepribadian Pendiam di Luar Lapangan
Di luar lapangan, Olise dikenal sebagai sosok yang jarang tampil di hadapan media dan lebih memilih menjaga kehidupan pribadinya. Meski demikian, ia menunjukkan karakter berbeda ketika bertanding dengan tampil percaya diri dan berani mengambil tanggung jawab. Para pelatihnya juga menilai Olise sebagai pemain yang cerdas, rendah hati, dan memiliki keinginan besar untuk terus berkembang.
4. Menjadi Harapan Baru Tim Nasional Prancis
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