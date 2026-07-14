Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.23 WIB

4 Fakta Menarik Michael Olise Bintang Prancis yang Pilih Tinggalkan Kesempatan Membela Timnas Inggris

Michael Olise (Bein Sports) - Image

Michael Olise (Bein Sports)

JawaPos.com – Michael Olise menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian bersama Tim Nasional Prancis pada Piala Dunia FIFA 2026.

Penyerang Bayern Munich tersebut tampil impresif berkat kreativitas, kemampuan menggiring bola, dan kontribusinya dalam membangun serangan Les Bleus.

Berikut 4 fakta menarik mengenai perjalanan karier dan kiprah Michael Olise bersama Tim Nasional Prancis, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7).

1.     Lahir di Inggris Namun Memilih Membela Prancis

Michael Olise lahir di London dan mengembangkan kemampuan sepak bolanya melalui sejumlah akademi di Inggris. Meski memiliki kesempatan membela Tim Nasional Inggris, ia akhirnya memilih memperkuat Prancis di level internasional. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional.

2.     Tampil Gemilang di Piala Dunia 2026

Olise menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skuad Prancis sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ia kerap menciptakan peluang melalui umpan matang, kemampuan melewati lawan, serta visi bermain yang tajam. Penampilannya menjadikan Olise sebagai salah satu motor serangan utama Les Bleus.

3.     Memiliki Kepribadian Pendiam di Luar Lapangan

Di luar lapangan, Olise dikenal sebagai sosok yang jarang tampil di hadapan media dan lebih memilih menjaga kehidupan pribadinya. Meski demikian, ia menunjukkan karakter berbeda ketika bertanding dengan tampil percaya diri dan berani mengambil tanggung jawab. Para pelatihnya juga menilai Olise sebagai pemain yang cerdas, rendah hati, dan memiliki keinginan besar untuk terus berkembang.

4.     Menjadi Harapan Baru Tim Nasional Prancis

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Menanti Adu Mekanik Rodri vs Michael Olise di Final 'Kepagian' - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Menanti Adu Mekanik Rodri vs Michael Olise di Final 'Kepagian'

Selasa, 14 Juli 2026 | 18.36 WIB

Prancis Gagal Banding Kartu Kuning Michael Olise Jelang Duel Penting Kontra Maroko di Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Prancis Gagal Banding Kartu Kuning Michael Olise Jelang Duel Penting Kontra Maroko di Piala Dunia

Jumat, 10 Juli 2026 | 13.45 WIB

Prancis Minta FIFA Anulir Kartu Kuning Olise di Piala Dunia 2026, Usai Insiden dengan Winger Paraguay Matias Galarza - Image
Piala Dunia 2026

Prancis Minta FIFA Anulir Kartu Kuning Olise di Piala Dunia 2026, Usai Insiden dengan Winger Paraguay Matias Galarza

Rabu, 8 Juli 2026 | 18.42 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore