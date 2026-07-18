Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

JawaPos.com — Timnas Spanyol dan Timnas Argentina akan memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB. Duel dua kekuatan terbaik dunia ini mempertemukan juara Euro 2024 melawan juara bertahan Piala Dunia dengan ambisi besar mengakhiri turnamen sebagai kampiun.

Final ini menjadi laga yang dinanti publik sepak bola dunia. Sejak awal turnamen, kedua tim memang masuk daftar favorit juara dan berhasil membuktikan kualitasnya dengan menembus partai puncak lewat penampilan yang impresif.

Mengapa Final Spanyol vs Argentina Disebut Final Ideal? Final Piala Dunia 2026 mempertemukan dua tim yang tampil konsisten sepanjang turnamen. Timnas Spanyol menunjukkan permainan dominan dengan pertahanan yang hampir tak tersentuh, sementara Timnas Argentina kembali membuktikan mental juara yang membawa mereka lolos dari berbagai situasi sulit.

Timnas Spanyol datang dengan target meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir kali menjadi juara pada 2010. Kesempatan ini menjadi momentum bagi generasi muda La Roja untuk mengukuhkan dominasi mereka setelah sukses menjuarai Euro 2024.

Di sisi lain, Timnas Argentina mengusung misi mempertahankan gelar yang diraih pada edisi sebelumnya. Jika berhasil menang, Lionel Messi dan rekan-rekannya akan mengoleksi empat trofi Piala Dunia sekaligus menyamai pencapaian negara yang mampu menjadi juara secara beruntun.

Pertemuan dua tim dengan filosofi permainan berbeda membuat partai final diprediksi berlangsung menarik sejak menit pertama. Spanyol dikenal mengandalkan penguasaan bola dan organisasi permainan, sedangkan Argentina mengandalkan efektivitas serangan serta mentalitas yang sudah terbukti di laga-laga krusial.

Bagaimana Performa Kedua Tim Menuju Final? Timnas Spanyol melaju ke final dengan performa yang sangat meyakinkan. Setelah sempat ditahan imbang Cape Verde pada fase grup, pasukan Luis De La Fuente selalu meraih kemenangan hingga semifinal.

Dalam perjalanan menuju partai puncak, Spanyol menyingkirkan sederet lawan kuat seperti Portugal, Belgia, dan Prancis. Lebih impresif lagi, mereka baru kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia 2026 sehingga menjadi tim dengan pertahanan terbaik di turnamen.

Kokohnya lini belakang menjadi modal penting menghadapi Argentina yang dikenal tajam di lini depan. Rodri tetap menjadi pengatur tempo permainan, sedangkan Lamine Yamal terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda terbaik dunia.