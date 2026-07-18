Donald Trump Bakal Serahkan Trofi Piala Dunia 2026 Bareng Gianni Infantino

Gianni Infantino akan serahkan trofi Piala Dunia 2026 bersama Donald Trump. (@gianni_infantino/Instagram)
JawaPos.com - Sejak Piala Dunia 2026 bergulir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum pernah sekalipun nonton langsung di stadion.
Sekalinya muncul, dia langsung jadi tamu kehormatan. Dilansir dari media asal Inggris The Independent, Trump akan hadir dalam laga final di MetLife Stadium, New Jersey, pada Minggu (20/7).
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"Kami menantikan pertandingan final, dan saya tahu Presiden (Donald Trump) juga siap untuk hadir," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt. Dalam laga final, pria 80 tahun itu tidak hanya sekadar jadi tamu kehormatan.
Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Trump akan menyerahkan trofi Piala Dunia kepada negara pemenang. "Harapannya memang seperti itu. Semoga kami bisa menyerahkan trofi bersama-sama di laga final," ujar Infantino dilansir dari media Swiss, Blue Sport.
Infantino menampik kalau dirinya punya hubungan mesra dengan Trump. Maklum, sebelumya, FIFA sempat mencabut kartu merah yang diterima oleh pemain AS, Folarin Balogun. Pria asal Italia itu menyebut penyerahan trofi itu murni karena alasan profesional.
"Memang begitulah yang selalu dilakukan (di Piala Dunia edisi) sebelumnya. Presiden negara tempat final berlangsung, selalu menyerahkan trofi bersama dengan presiden FIFA," pungkas Infantino.
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