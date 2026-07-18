Bukan Last Dance! Terinspirasi Lionel Messi, Harry Kane Buka Kans Tampil di Piala Dunia 2030

JawaPos.com - Banyak yang berpikir Piala Dunia 2026 menjadi Piala Dunia terakhir bagi Harry Kane. Kapten sekaligus bomber Inggris itu bakal genap berusia 33 tahun pada 28 Juli nanti. Akan tetapi, Kane ternyata masih belum mau pensiun dari timnas berjuluk The Three Lions tersebut.

Kane mengatakan bahwa dia masih harus melihat fisik dan perkembangan kariernya beberapa tahun ke depan. Hanya, bomber Bayern Munchen itu berkaca pada kapten-striker Argentina Lionel Messi yang masih sangat fit di usia 39 tahun.