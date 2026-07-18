Bukan Last Dance! Terinspirasi Lionel Messi, Harry Kane Buka Kans Tampil di Piala Dunia 2030

Harry Kane terinspirasi Lionel Messi, buka peluang untuk tampil di Piala Dunia berikutnya. (@harrykane/Instagram)
JawaPos.com - Banyak yang berpikir Piala Dunia 2026 menjadi Piala Dunia terakhir bagi Harry Kane. Kapten sekaligus bomber Inggris itu bakal genap berusia 33 tahun pada 28 Juli nanti. Akan tetapi, Kane ternyata masih belum mau pensiun dari timnas berjuluk The Three Lions tersebut.
Kane mengatakan bahwa dia masih harus melihat fisik dan perkembangan kariernya beberapa tahun ke depan. Hanya, bomber Bayern Munchen itu berkaca pada kapten-striker Argentina Lionel Messi yang masih sangat fit di usia 39 tahun.
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”Empat tahun adalah waktu yang lama. Namun, melihat seseorang seperti Messi masih tampil di level tertinggi (Piala Dunia), aku pun merasa bisa untuk (tampil di Piala Dunia) 2030. Yang jelas, aku senang ketika bermain untuk timnas,” tutur striker pemilik 121 caps dan 85 gol bersama The Three Lions tersebut seperti dikutip dari Daily Mail.
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