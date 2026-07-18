Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Momen Perpisahan Didier Deschamps dan N’Golo Kante bareng Les Bleus

JawaPos.com – Entraineur Prancis Didier Deschamps tidak lagi menangani timnas berjuluk Les Bleus tersebut setelah Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) disebut-sebut akan mengumumkan Zinedine Zidane sebagai pengganti. Bagi Prancis, menghadapi Inggris di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, dini hari nanti, lebih dari sekadar laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 (siaran langsung TVRI Nasional/TVRI Sport pukul 04.00 WIB). Tetapi juga bakal jadi penutup legasi Didi –sapaan akrab Deschamps.

Didi telah menangani Les Bleus selama 14 tahun. Pelatih berusia 57 tahun itu melakoni 186 laga dengan mencatat 122 kemenangan, 32 seri, dan 32 kekalahan. Didi sukses membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan runner-up Piala Dunia 2022. Artinya, capaian di Piala Dunia tahun ini makin merosot.

”Tentu saja kami kecewa karena kami gagal melangkah ke final. Laga ini juga tidak akan mengubah hidup mereka (pemain Les Bleus, Red). Namun, semua pemain tetap harus menyelesaikan kewajiban ini,” tutur Didi seperti dilansir dari RMC Sport.

Momen Au Revoir Kante-Lucas Bukan hanya Deschamps, beberapa pemain turut meninggalkan Les Bleus usai Piala Dunia 2026. Sebut saja gelandang bertahan N’Golo Kante. Di Piala Dunia 2026, Kante belum mendapatkan satu pun menit bermain. Dini hari nanti, Kante berpeluang tampil sebagai starter.

L’Equipe melaporkan, selain Kante, bek versatile Lucas Hernandez akan turun sejak menit pertama. Kante dan Lucas diklaim akan memainkan penampilan terakhir alias au revoir bersama Les Bleus.

Kans tampilnya Kante tersebut didukung mantan striker Prancis, Thierry Henry. Titi –sapaan akrab Henry– menyebut, Didi sudah telat jika ingin mendapatkan potensi Kante. ”Dia lebih cocok untuk laga dengan intensitas tinggi,” kata Titi dikutip dari Foot1.

Masa Depan Thomas Tuchel Jika Deschamps sudah pasti pergi dari Les Bleus, masa depan tactician Inggris Thomas Tuchel masih teka-teki. Meski Tuchel konfiden pekerjaannya sebagai nahkoda The Three Lions –julukan Inggris – tetap aman seiring dikontrak sampai musim panas 2028, FA (PSSI-nya Inggris) belum memberikan konfirmasi.

Hanya, The Athletic menulis bahwa dalam klausul kontrak Tuchel disebutkan, FA hanya bisa melengserkan pelatih berkebangsaan Jerman tersebut andai The Three Lions kandas sebelum perempat final Piala Dunia 2026. Jika memaksa untuk melengserkan, FA bisa membayar hingga dua kali lipat dari gaji Tuchel per tahun. Gaji per tahun Tuchel adalah GBP 5 juta (Rp 120,5 miliar).

”Kami akan melanjutkan kontrak hingga Euro di kandang sendiri (Euro 2028). Saya menantikannya meski saat ini sulit untuk melihat sejauh itu,” ucap Tuchel setelah kekalahan oleh Argentina di semifinal (16/7).