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Edi Yulianto
Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.07 WIB

4 Pemain Inggris Tak akan Pernah Lagi Membela Timnas Usai Piala Dunia 2026

Thomas Tuchel dan Jordan Henderson. (Istimewa) - Image

Thomas Tuchel dan Jordan Henderson. (Istimewa)

JawaPos.com - Resmi! Trofi Piala Dunia tidak akan kembali ke Inggris musim panas ini karena The Three Lions tersingkir dari Piala Dunia 2026. Mereka dipaksa menelan kekalahan yang mengecewakan melawan Argentina.

Kekalahan itu seharusnya menandai akhir karier internasional beberapa pemain skuad asuhan Thomas Tuchel.

Skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel, yang berisi 26 pemain, sempat menimbulkan banyak pertanyaan karena pelatih asal Jerman itu tidak memasukkan pemain seperti Cole Palmer, Phil Foden, dan Trent Alexander-Arnold. Beberapa nama top lain juga tidak masuk dalam daftar, dan perjudian itu pada akhirnya tidak membuahkan hasil.

Sekarang hanya tersisa pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis, dan kami memutuskan untuk melihat empat pemain Inggris yang seharusnya dikesampingkan saat The Three Lions bersiap menuju Euro 2028.

Jordan Henderson

Jika Anda bertanya kepada Roy Keane, hampir tidak ada alasan untuk memilih Jordan Henderson untuk kompetisi musim panas ini selain karena pemain Brentford itu adalah seorang 'pendukung' alias murni cadangan. Meskipun itu tidak sepenuhnya adil, dan mantan kapten Liverpool itu memang menambah pengalaman berharga di luar lapangan, dia tidak akan pernah berkontribusi sepenuhnya di lapangan.

Fakta bahwa momen terbesar pemain berusia 36 tahun itu di turnamen tersebut adalah cedera aneh yang dideritanya setelah kemenangan melawan Meksiko sudah menjelaskan semuanya. Henderson hanya bermain enam menit dalam kemenangan 2-0 atas Panama dan tidak menyentuh lapangan lagi. Mungkin sudah saatnya ia mengakhiri karier internasionalnya agar pemain seperti Kobbie Mainoo dan Adam Wharton dapat bersinar.

Dan Burn

Pemain lain yang tidak melakukan kesalahan di Amerika Serikat musim panas ini, Dan Burn bukanlah masa depan sepak bola Inggris. Ia akan berusia 36 tahun saat Euro 2028 dimulai, jadi tidak masuk akal untuk melibatkannya dalam kualifikasi.

Posisi Burn di skuad bisa diberikan kepada bek yang lebih muda yang akan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Pengalaman dan penampilan heroiknya melawan Meksiko dan Norwegia tidak akan dilupakan, tetapi karier Burn di timnas Inggris seharusnya berakhir dengan 11 penampilan.

Trevoh Chalobah

Banyak yang terkejut ketika bek Chelsea, Trevoh Chalobah, dipanggil untuk menggantikan Tino Livramento yang cedera beberapa hari sebelum pertandingan pertama Inggris. Meskipun ia membawa fleksibilitas, ada banyak pilihan yang lebih baik yang dapat diandalkan The Three Lions di posisi bek tengah atau bek kanan.

Editor: Edi Yulianto
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