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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 17 Juli 2026 | 14.02 WIB

Emiliano Martinez Ungkap Peran Penting Lionel Messi saat Timnas Argentina Tumbangkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Kiper timnas Argentina Emiliano Martinez. (Dok. Emiliano Martinez) - Image

Kiper timnas Argentina Emiliano Martinez. (Dok. Emiliano Martinez)

JawaPos.com - Emiliano Martinez mengungkapkan peran penting Lionel Messi saat tim nasional Argentina mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7).

Berbicara mengenai jalannya pertandingan, Emiliano Martinez menilai timnas Argentina lebih unggul secara permainan. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa Inggris unggul dalam melepaskan umpan silang yang berbuah gol dari Anthony Gordon.

"Itu gila. Saya pikir kami bermain sangat baik di babak pertama. Kami mendominasi mereka. Kami tahu betapa kuatnya mereka dalam bola mati dan betapa baik fisiknya mereka. Saya sudah bermain di sana selama 16 tahun dan saya sangat mengenal mereka. Kami menguasai bola dengan baik, tetapi mereka unggul dengan umpan silang ke dalam kotak penalti dengan hanya satu pemain di dalamnya dan mencetak gol," kata Emiliano Martinez yang dikutip dari Mundo Deportivo, Kamis (16/7).

Sepanjang Piala Dunia 2026, timnas Argentina sudah terbiasa untuk bangkit dalam situasi ketertinggalan yang kembali ditunjukkan saat mengalahkan Inggris. Emiliano juga mengungkapkan peran penting Lionel Messi untuk dua gol dari Argentina.

"Kami memiliki pengalaman bangkit dari ketertinggalan. Mereka mulai bertahan sedikit lebih dalam dan itu memberi kami keuntungan tertentu. Kehadiran Messi di dekat garis pinggir lapangan sangat penting bagi kami," jelas Emiliano Martinez.

Kiper Aston Villa tersebut menyoroti strategi bertahan timnas Inggris setelah unggul. Menurut Emiliano, seharusnya tim yang unggul harus terus bermain menyerang.

"Kami menyadarinya. Kami merasa mereka terus bertahan alih-alih menyerang. Terkadang, ketika Anda menang, Anda tetap harus menyerang. Anda tidak bisa mengubah strategi. Saya pikir mereka melakukannya, dan mereka menempatkan lebih banyak pemain bertahan," ujar kiper 33 tahun tersebut.

Terakhir, Emiliano Martinez merasa senang bisa bermain di final Piala Dunia dua kali berturut-turut. Dia juga merasa bangga pada dukungan semua orang termasuk keluarganya.

"Kemenangan itu istimewa. Ini istimewa bagi negara saya, keluarga saya, dan rekan-rekan setim saya. Berada di dua final Piala Dunia berturut-turut berarti semua yang telah kami lakukan berada di jalur yang benar. Saya sangat bangga pada semua orang, terutama keluarga saya," pungkas Emiliano Martinez.

Editor: Hendra
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