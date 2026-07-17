Berjuang Hingga Menit Akhir, Lisandro Martinez Akui Timnas Argentina Layak Kalahkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional Argentina menunjukkan perjuangan hingga menit akhir saat mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7).

Lisandro Martinez menegaskan bahwa timnas Argentina menunjukan perjuangan hingga menit akhir meski sempat tertinggal dari Inggris. Kemenangan melawan Inggris menjadi bukti bahwa skuad Le Albiceleste tidak ingin membuat pendukung kecewa.

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"Kami berusaha mewakili Argentina tercinta kami dengan cara ini: berjuang hingga menit terakhir, memberikan segalanya untuk seragam ini. Kami tidak akan pernah mengecewakan mereka. Kami berusaha mewakili mereka hingga akhir," kata Lisandro Martinez yang dikutip Mundo Deportivo, Kamis (16/7).

Menurut bek Manchester United tersebut, laga semifinal kali ini menunjukkan mentalitas timnas Argentina. Bahkan, mereka menguasai jalannya pertandingan sejak laga baru dimulai.

"Pertandingan ini direncanakan sesuai dengan ciri khas kami: orang Argentina bermain sepak bola, ketika kami harus mencetak gol, kami mencetak gol, ketika kami harus menderita, kami menderita. Tetapi sejak menit pertama kami menguasai bola," jelas Martinez.

Kemenangan memang pantas diraih oleh timnas Argentina karena para pemain selalu ikut terlibat dalam permainan. Untuk laga final, Martinez memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan baik.

"Hari ini kami jauh lebih unggul, satu-satunya yang berusaha bermain. Tidak ada satu pun rekan setim saya yang bersembunyi. Kami pantas menang. Kami dalam kondisi bagus untuk final," pungkas Lisandro Martinez.