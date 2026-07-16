Thomas Tuchel Calon Dipecat? Berikut Tanggapan FA hingga Wayne Rooney

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah mengambil keputusan apakah akan memecat Thomas Tuchel setelah kekalahan mengecewakan Inggris 2-1 melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris unggul lebih dulu di babak kedua melalui Anthony Gordon, membawa The Three Lions ke ambang penampilan final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966.

Namun, Tuchel mendapat kecaman setelah melakukan serangkaian pergantian pemain bertahan setelah unggul 1-0 melawan juara bertahan.

Pencetak gol Gordon digantikan pada menit ke-72 oleh bek tengah Ezri Konsa saat Tuchel beralih ke formasi lima bek. Dan Burn menggantikan Reece James yang cedera 10 menit kemudian, sementara bek sayap Nico O’Reilly masuk menggantikan Declan Rice.

Lionel Messi, kandidat Ballon d'Or, yang menanggapi tuduhan bahwa Argentina telah diuntungkan oleh favoritisme FIFA di turnamen musim panas ini, kemudian menghukum taktik defensif Inggris dengan memberikan dua assist berturut-turut untuk Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.

Tuchel bereaksi dengan memasukkan Ivan Toney dan Marcus Rashford di menit-menit akhir waktu tambahan, tetapi kerusakan sudah terlanjur terjadi.

Rooney Mengecam Pergantian Pemain Tuchel Legenda Inggris Wayne Rooney tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap pergantian pemain Tuchel. Ikon Manchester United ini adalah salah satu dari beberapa komentator terkemuka yang mengkritik pengambilan keputusan pelatih asal Jerman tersebut.

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“Kami telah hancur,” kata Rooney yang kecewa di BBC. “Itu dimulai dari manajer dan keputusan yang dia buat. Terlalu pasif."