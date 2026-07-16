Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.00 WIB

Thomas Tuchel Calon Dipecat? Berikut Tanggapan FA hingga Wayne Rooney

Thomas Tuchel (Bein Sports) - Image

Thomas Tuchel (Bein Sports)

JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah mengambil keputusan apakah akan memecat Thomas Tuchel setelah kekalahan mengecewakan Inggris 2-1 melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026.

Inggris unggul lebih dulu di babak kedua melalui Anthony Gordon, membawa The Three Lions ke ambang penampilan final Piala Dunia pertama mereka sejak 1966.

Namun, Tuchel mendapat kecaman setelah melakukan serangkaian pergantian pemain bertahan setelah unggul 1-0 melawan juara bertahan.

Pencetak gol Gordon digantikan pada menit ke-72 oleh bek tengah Ezri Konsa saat Tuchel beralih ke formasi lima bek. Dan Burn menggantikan Reece James yang cedera 10 menit kemudian, sementara bek sayap Nico O’Reilly masuk menggantikan Declan Rice.

Lionel Messi, kandidat Ballon d'Or, yang menanggapi tuduhan bahwa Argentina telah diuntungkan oleh favoritisme FIFA di turnamen musim panas ini, kemudian menghukum taktik defensif Inggris dengan memberikan dua assist berturut-turut untuk Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.

Tuchel bereaksi dengan memasukkan Ivan Toney dan Marcus Rashford di menit-menit akhir waktu tambahan, tetapi kerusakan sudah terlanjur terjadi.

Rooney Mengecam Pergantian Pemain Tuchel

Legenda Inggris Wayne Rooney tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap pergantian pemain Tuchel. Ikon Manchester United ini adalah salah satu dari beberapa komentator terkemuka yang mengkritik pengambilan keputusan pelatih asal Jerman tersebut.

“Kami telah hancur,” kata Rooney yang kecewa di BBC. “Itu dimulai dari manajer dan keputusan yang dia buat. Terlalu pasif."

“Melawan tim ini, juara dunia, Anda tidak akan lolos begitu saja. Ini adalah ujian terbesar dan kami telah gagal."

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Mode Cerdik atau Curang? Lionel Messi Cs Mendapati Contekan di Botol Minum Kiper Inggris Jordan Pickford - Image
Piala Dunia 2026

Mode Cerdik atau Curang? Lionel Messi Cs Mendapati Contekan di Botol Minum Kiper Inggris Jordan Pickford

Jumat, 17 Juli 2026 | 02.06 WIB

Nicolas Tagliafico Tegaskan Mental Pantang Menyerah Timnas Argentina saat Kalahkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Nicolas Tagliafico Tegaskan Mental Pantang Menyerah Timnas Argentina saat Kalahkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.47 WIB

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.06 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore