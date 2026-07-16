Mode Cerdik atau Curang? Lionel Messi Cs Mendapati Contekan di Botol Minum Kiper Inggris Jordan Pickford

JawaPos.com - Rekaman video memperlihatkan para pemain Argentina menganalisis botol air minum kiper Inggris Jordan Pickford setelah semifinal Piala Dunia 2026. Mereka mengaku beruntung melewati rintangan itu dengan kemenangan tanpa harus melalui drama adu penalti.

Argentina mengamankan tempat mereka di final Piala Dunia kedua berturut-turut setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Inggris 2-1 di Stadion Atlanta.

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit antara kedua negara rival tersebut, kapten andalan Argentina, Lionel Messi, menginspirasi kebangkitan dramatis di menit-menit akhir dengan dua assist untuk Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.

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Pemain baru Barcelona, ​​Anthony Gordon, sempat memberi Inggris keunggulan pada menit ke-55, tetapi negara Eropa itu menerapkan taktik yang semakin defensif seiring berjalannya pertandingan dan akhirnya harus membayar harganya.

Fernandez mengalahkan Pickford dengan tendangan menakjubkan dari tepi kotak penalti pada menit ke-85 sebelum Martinez menyundul bola hasil umpan silang indah kaki kanan dari Messi tujuh menit kemudian.

Argentina, yang memenangkan Piala Dunia untuk ketiga kalinya di Qatar empat tahun lalu, kini memiliki kesempatan menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan trofi ikonik tersebut sejak Brasil pada 1962. Di final, Argentina sudah ditunggu Spanyol di Stadion New York New Jersey pada Minggu (19/7) waktu setempat.

Botol Minum Pickford Ditemukan Pemain Argentina Segera setelah semifinal itu, para pemain Argentina menemukan botol minum Pickford yang dibuang.

Terlampir sebuah label yang berisi informasi detail tentang bagaimana Pickford harus melakukan aksi berdasarkan teknik penalti yang kemungkinan akan dilakukan setiap pemain Argentina jika semifinal berlanjut ke adu penalti.