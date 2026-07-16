Nicolas Tagliafico Tegaskan Mental Pantang Menyerah Timnas Argentina saat Kalahkan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Nicolas Tagliafico menegaskan mental pantang menyerah tim nasional Argentina saat mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7).

Setelah timnas Argentina tertinggal dari gol Anthony Gordon, Inggris memilih untuk bermain bertahan. Nicolas Tagliafico mengatakan bahwa saat itulah timnya mulai bermain menyerang.

Permainan menyerang timnas Argentina membuahkan hasil dengan dua gol tercipta yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Bagi Nicolas Tagliafico, hal tersebut menunjukkan semangat pantang menyerah dari La Albiceleste.

"Gol mereka mengubah jalannya pertandingan, karena mereka mulai bertahan, kami mulai menguasai bola dan kemudian semuanya menjadi milik kami. Anda terus percaya sampai menit ke-90, karena tim ini memiliki itu, tidak pernah menyerah," kata Nicolas Tagliafico yang dikutip dari ESPN, Kamis (16/7).

Sebagai selebrasi kemenangan, para pemain timnas Argentina sempat membentangkan spanduk bertuliskan 'Kepulauan Falkland adalah milik Argentina'. Hal tersebut merujuk pada konflik Inggris dan Argentina yang memperebutkan wilayah Kepulauan Falkland pada Juni 1982.

"Emosi kemenangan, yang membuat Anda melakukan hal-hal seperti itu. Tidak baik menunjukkannya di depan umum, tetapi sebelum pertandingan kami memiliki firasat bahwa ini akan menjadi pertandingan yang istimewa," ujar Tagliafico.

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Sebelum pertandingan dimulai, tensi panas kedua tim memang sudah dirasakan. Bahkan, pendukung kedua tim saling mencemooh lagu kebangsaan. Itulah yang membuat para pemain timnas Argentina bernyanyi dengan keras.

"Menyanyikan lagu kebangsaan adalah salah satu momen yang akan saya kenang seumur hidup," pungkas Tagliafico.