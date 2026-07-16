Respons Lionel Messi Saat Argentina Disebut ‘Anak Emas’ FIFA

Lionel Messi jadi pemain terbaik di laga Argentina vs Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, memberikan respons soal banyak pihak yang melabeli timnya sebagai ‘anak emas’ FIFA. Messi dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Argentina berhasil melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, menang dramatis atas Inggris di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) dini hari WIB.
Dalam laga tersebut, Argentina tertinggal lebih dulu lewat gol Anthony Gordon (55’). Tapi, di menit-menit krusial, La Albiceleste berhasil mencetak dua gol lewat Enzo Fernandez (85’), dan Lautaro Martinez (90+2’).
Baca Juga:Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
Meski sukses mengunci kemenangan dengan sensasional, narasi mengenai Argentina mendapat perlakuan istimewa dari FIFA masih menjadi obrolan panas. Laju La Albiceleste mencapai partai puncak diklaim tak luput dari bantuan FIFA karena mendapat keuntungan dari bantuan wasit.
Menjawab tudingan tersebut, Messi memilih untuk tidak peduli. Pemain berjuluk La Pulga itu menegaskan bahwa Argentina sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus. Apa yang telah diraih La Albiceleste hingga saat ini adalah berkat kerja keras seluruh pemain.
"Biarkan saja orang-orang terus menikmatinya," ucap Messi, dilansir dari Metro, Kamis (16/7/2026).
"Apa yang telah dicapai kelompok ini sungguh luar biasa. Kami kembali melaju ke final, kembali menjadi juara dunia, dan selama empat tahun terakhir kami adalah tim terbaik di dunia, suka atau tidak suka, apa pun yang orang katakan,” sambungnya.
Messi mengungkapkan Argentina lolos ke partai final dalam dua edisi beruntun bukan sebuah kebetulan. Sebab, tidak banyak sebuah tim negara yang berhasil mencapai final dalam dua edisi beruntun.
"Ini membuktikan bahwa apa yang kami raih bukanlah kebetulan dan tidak ada yang memberi kami apa pun. Lolos ke dua final Piala Dunia adalah pencapaian yang hanya bisa diraih sedikit tim, dan kelompok ini berhasil melakukannya,” terangnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final