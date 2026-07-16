Respons Lionel Messi Saat Argentina Disebut ‘Anak Emas’ FIFA

JawaPos.com - Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, memberikan respons soal banyak pihak yang melabeli timnya sebagai ‘anak emas’ FIFA. Messi dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Argentina berhasil melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, menang dramatis atas Inggris di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Argentina tertinggal lebih dulu lewat gol Anthony Gordon (55’). Tapi, di menit-menit krusial, La Albiceleste berhasil mencetak dua gol lewat Enzo Fernandez (85’), dan Lautaro Martinez (90+2’).

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Meski sukses mengunci kemenangan dengan sensasional, narasi mengenai Argentina mendapat perlakuan istimewa dari FIFA masih menjadi obrolan panas. Laju La Albiceleste mencapai partai puncak diklaim tak luput dari bantuan FIFA karena mendapat keuntungan dari bantuan wasit.

Menjawab tudingan tersebut, Messi memilih untuk tidak peduli. Pemain berjuluk La Pulga itu menegaskan bahwa Argentina sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus. Apa yang telah diraih La Albiceleste hingga saat ini adalah berkat kerja keras seluruh pemain.

"Biarkan saja orang-orang terus menikmatinya," ucap Messi, dilansir dari Metro, Kamis (16/7/2026).

"Apa yang telah dicapai kelompok ini sungguh luar biasa. Kami kembali melaju ke final, kembali menjadi juara dunia, dan selama empat tahun terakhir kami adalah tim terbaik di dunia, suka atau tidak suka, apa pun yang orang katakan,” sambungnya.

Messi mengungkapkan Argentina lolos ke partai final dalam dua edisi beruntun bukan sebuah kebetulan. Sebab, tidak banyak sebuah tim negara yang berhasil mencapai final dalam dua edisi beruntun.