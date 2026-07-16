Bukan Argentina atau Brasil! Ternyata Negara Ini Paling Sering Tampil di Final Piala Dunia

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina. Namun, tahukah bahwa bukan kedua negara tersebut maupun Brasil sang pengoleksi gelar terbanyak yang paling sering tampil di partai puncak?

Negara yang paling sering tampil di partai final Piala Dunia adalah Jerman dengan delapan kali disusul Brasil dan Argentina masing-masing dengan tujuh penampilan hingga edisi tahun 2026.

Negeri Samba menjadi negara dengan presentase kemenangan tertinggi di final, karena hanya kalah dua kali dan sukses koleksi lima gelar. Catatan ini juga serupa dengan Italia yang sukses meraih empat gelar setelah tampil di enam final.

Adapun Jerman sendiri miliki presentasi 50 persen menang di partai pamungkas turnamen, sehingga memiliki empat gelar juara dengan yang terakhir diraih pada 2014 di Brasil.

Sementara itu finalis Piala Dunia 2026, Argentina catatkan tujuh penampilan dan berpotensi menambah gelar menjadi empat pada edisi kali ini. Sedangkan Spanyol yang akan menjadi lawan Lionel Messi dan rekan, baru mencapai final kedua mereka dengan raihan satu gelar juara dunia pada 2010.

Gelar juara dunia milik Spanyol diraih di Afrika Selatan, sekaligus menjadikan mereka negara pertama yang memenangkan trofi tersebut di Benua Hitam.

Berikut daftar negara yang paling sering tampil di final Piala Dunia (Termasuk 2026):

Jerman

Jumlah Final: 8

Juara: 4