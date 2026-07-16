Ronaldo Nazario Desak Neymar Tunda Keputusan Pensiun dari Timnas Brasil Usai Tersingkir Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Ronaldo Nazario mendesak Neymar untuk mempertimbangkan kembali rencana pensiun dari Timnas Brasil setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Legenda sepak bola Brasil itu menilai keputusan besar sebaiknya tidak diambil saat kondisi emosional masih menyelimuti akibat kekalahan di babak 16 besar.

Menurut Ronaldo, Neymar perlu memberi waktu bagi dirinya untuk memulihkan diri sebelum menentukan masa depan di level internasional.

Dalam pernyataannya kepada media Brasil, Ronaldo meminta Neymar agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk segera mengakhiri perjalanan bersama Timnas Brasil ketika kekecewaan masih begitu terasa.

Ronaldo juga meyakini bahwa waktu akan membantu Neymar melihat situasi dengan lebih jernih setelah apa yang telah terjadi.

Ronaldo juga memberikan apresiasi atas pengorbanan Neymar yang tetap berjuang membela Brasil meski baru pulih dari cedera serius. Menurutnya, penyerang berusia 34 tahun itu telah menunjukkan komitmen besar dengan tampil di Piala Dunia setelah menjalani masa pemulihan yang panjang.

Ronaldo yakin Neymar dapat kembali menemukan performa terbaiknya apabila memperoleh menit bermain yang cukup di level klub.