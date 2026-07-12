Pemain Asing Persela Lamongan Sudah Lengkap, Trio Brasil Kenyang Pengalaman di Championship 2025-2026

JawaPos.com – Kuota tiga pemain asing Persela Lamongan di Championship sudah komplet. Setelah sebelumnya memperkenalkan dua pemain asing, yakni Daniel Goncalves dan Caique Souza, kemarin (11/7) manajemen Laskar Joko Tingkir memperkenalkan Juninho Cabral.

Menariknya, ketiga pemain asing Persela sama-sama berasal dari Brasil. Ketiganya juga bermain di Championship musim lalu. Daniel membela Persela, Caique memperkuat Persiku Kudus, sedangkan Juninho bermain untuk Sumsel United. Sebelumnya, Juninho juga sempat membela PSMS Medan dua musim lalu.

Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya, mengatakan sebenarnya tidak ada niat khusus merekrut tiga pemain asing asal Brasil. Hal itu hanya kebetulan.

"Sebenarnya ada satu pemain dari Skotlandia. Namun, proses negosiasinya tidak mencapai kesepakatan," tuturnya.

Adit menambahkan, proses rekrutmen pemain asing Persela tidak dilakukan sembarangan. Menurut dia, ada beberapa tahapan yang dilalui manajemen sebelum akhirnya bernegosiasi.

"Kami selalu berdiskusi dengan pelatih, termasuk dengan para pemain. Kami juga benar-benar memperhatikan kebutuhan tim," tegasnya.

Juninho, misalnya, direkrut atas rekomendasi Caique. Adit menegaskan bahwa manajemen ingin para pemain asing memiliki chemistry yang baik.

"Setelah muncul nama Juninho, kami tidak langsung merekrutnya. Ada proses penilaian terhadap cara bermainnya. Pelatih Bima Sakti akhirnya setuju. Kami kemudian bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan," ujarnya.

Pria yang tahun ini menerima penghargaan Tokoh Muda Inspiratif Bidang Bisnis dan Olahraga dari Kabupaten Lamongan itu berharap tiga pemain asing yang direkrut dapat memberikan dampak besar dan membantu mewujudkan target manajemen untuk naik kasta.