Ronaldo Nazario Kritik Keputusan Carlo Ancelotti Usai Brasil Tersingkir dari Piala Dunia 2026 di Babak 16 Besar

Ronaldo Nazario (Bein Sports)
JawaPos.com – Ronaldo Nazario melontarkan kritik terhadap keputusan Carlo Ancelotti setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (7/7), Legenda sepak bola Brasil itu menilai sejumlah keputusan taktis sang pelatih berperan besar dalam kegagalan Seleção melaju ke babak berikutnya. Brasil harus mengakhiri perjalanan di turnamen setelah kalah dari Norwegia pada babak 16 besar.
Ronaldo mengaku sebelumnya mendukung penunjukan Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil. Namun, ia menilai beberapa keputusan yang diambil sepanjang turnamen, khususnya saat menghadapi Norwegia, tidak berjalan sesuai harapan.
Menurut mantan Pemain Timnas Brasil tersebut sejumlah kesalahan dari bangku cadangan turut memengaruhi hasil akhir yang diterima Brasil.
Kekalahan tersebut menjadi salah satu hasil terburuk Brasil di ajang Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Situasi itu membuat tekanan terhadap Ancelotti semakin meningkat meski masih terikat kontrak jangka panjang bersama Federasi Sepak Bola Brasil.
Kritik tidak hanya datang dari Ronaldo, tetapi juga dari media dan sejumlah tokoh sepak bola Brasil lainnya.
Di sisi lain, Ancelotti menegaskan timnya telah berusaha menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Pelatih asal Italia itu juga menyatakan ingin memulai siklus baru untuk membangun kembali kekuatan Brasil setelah kegagalan di Piala Dunia 2026.
Meski demikian, masa depannya diperkirakan tetap menjadi sorotan seiring meningkatnya tuntutan agar Seleção segera kembali bersaing di level tertinggi.
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