Tumbangkan Inggris, Leandro Paredes Siap Beri yang Terbaik di Final Piala Dunia 2026

Gelandang timnas Argentina Leandro Paredes. (Dok. Leandro Paredes)
JawaPos.com - Leandro Paredes siap tampil di final setelah tim nasional Argentina mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor imbang 2-1 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7).
Setelah pertandingan, Leandro Paredes mengatakan bahwa ada perasaan yang unik usai mengalahkan Inggris di semifinal. Di laga final nanti, dia juga bertekad akan memberikan yang terbaik.
"Emosinya sangat kuat, perasaan ini unik, ada satu langkah lagi dan kami akan melakukan yang terbaik," kata Leandro Paredes yang dikutip dari ESPN, Kamis (16/7).
Mengalahkan Inggris di laga yang punya latar belakang historis, dianggap luar biasa oleh Paredes. Gelandang 32 tahun tersebut berharap masyarakat Argentina bisa merasakan kebahagiaan.
Baca Juga:Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
"Ini perasaan yang luar biasa karena semua yang diwakilinya. Kami tahu bahwa bagi negara kami ini adalah sesuatu yang unik, dan semoga orang-orang akan sangat senang," ujar Paredes.
Pemain Boca Juniors tersebut bakal punya kesempatan bermain di final Piala Dunia untuk kedua kalinya. Paredes merasa hal tersebut sangat unik dan terasa tidak nyata.
Baca Juga:Pemain Argentina Temukan Contekan Penalti di Botol Minum Kiper Inggris Jordan Pickford, Simak Reaksi Lionel Messi dan Nico Gonzalez!
"Saya bermimpi bermain di final Piala Dunia dan memiliki kesempatan untuk bermain di final kedua adalah sesuatu yang unik, rasanya tidak nyata, Anda tidak menyadari apa yang sedang kami lakukan, dan semoga pada hari Minggu kita bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa lainnya," pungkas Paredes.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final