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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.04 WIB

Tumbangkan Inggris, Leandro Paredes Siap Beri yang Terbaik di Final Piala Dunia 2026

Gelandang timnas Argentina Leandro Paredes. (Dok. Leandro Paredes) - Image

Gelandang timnas Argentina Leandro Paredes. (Dok. Leandro Paredes)

JawaPos.com - Leandro Paredes siap tampil di final setelah tim nasional Argentina mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor imbang 2-1 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7).

Setelah pertandingan, Leandro Paredes mengatakan bahwa ada perasaan yang unik usai mengalahkan Inggris di semifinal. Di laga final nanti, dia juga bertekad akan memberikan yang terbaik.

"Emosinya sangat kuat, perasaan ini unik, ada satu langkah lagi dan kami akan melakukan yang terbaik," kata Leandro Paredes yang dikutip dari ESPN, Kamis (16/7).

Mengalahkan Inggris di laga yang punya latar belakang historis, dianggap luar biasa oleh Paredes. Gelandang 32 tahun tersebut berharap masyarakat Argentina bisa merasakan kebahagiaan.

"Ini perasaan yang luar biasa karena semua yang diwakilinya. Kami tahu bahwa bagi negara kami ini adalah sesuatu yang unik, dan semoga orang-orang akan sangat senang," ujar Paredes.

Pemain Boca Juniors tersebut bakal punya kesempatan bermain di final Piala Dunia untuk kedua kalinya. Paredes merasa hal tersebut sangat unik dan terasa tidak nyata.

"Saya bermimpi bermain di final Piala Dunia dan memiliki kesempatan untuk bermain di final kedua adalah sesuatu yang unik, rasanya tidak nyata, Anda tidak menyadari apa yang sedang kami lakukan, dan semoga pada hari Minggu kita bisa merasakan kegembiraan yang luar biasa lainnya," pungkas Paredes.

Permainan tangguh ditunjukkan Paredes saat melawan Inggris di lini tengah. Melansir Fotmob, dia melakukan empat tekel dan satu sapuan untuk menjaga pertahanan timnas Argentina.

Editor: Banu Adikara
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