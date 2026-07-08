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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.12 WIB

Sempat Tertinggal Dua Gol, Leandro Paredes Ceritakan Perjuangan Timnas Argentina Kalahkan Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026

Leandro Paredes saat laga kemenangan timnas Argentina lawan Mesir. (Dok. IG/@afaseleccionen) - Image

Leandro Paredes saat laga kemenangan timnas Argentina lawan Mesir. (Dok. IG/@afaseleccionen)

JawaPos.com - Leandro Paredes menegaskan bahwa tim nasional Argentina selalu berjuang setelah berhasil mengalahkan Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Selasa (7/7).

Timnas Argentina dibuat kaget setelah tertinggal dua gol dari Mesir, meski mereka mampu menguasai jalannya pertandingan. Leandro Paredes menegaskan bahwa timnya selalu percaya dan yakin bisa memenangkan pertandingan.

"Kami tidak pernah berhenti percaya, kami tidak pernah berhenti yakin, saya pikir kami telah memainkan permainan yang hebat, mengontrol hampir sepanjang waktu, menciptakan peluang, dan dua momen ketika kami merasa berada dalam performa terbaik, mereka malah menghancurkan kami, itu sangat sulit," kata Leandro Paredes yang dikutip dari ESPN, Rabu (8/7).

Saat tertinggal dua gol dari Mesir, timnas Argentina tidak pernah berpikir bahwa mereka akan tersingkir. Paredes mengatakan rekan setimnya selalu berjuang hingga laga berakhir dan saling membantu satu sama lain.

"Tim ini tidak pernah berhenti percaya, tidak pernah berhenti mengandalkan diri sendiri, tidak pernah berhenti berjuang dan hari ini kami membuktikannya. Kami di sini untuk membantu, untuk memberikan apa yang kami bisa setiap saat, dan saya pikir kami melakukan itu sampai akhir hari ini," ujar Paredes.

Gelandang 32 tahun tersebut membuat tekel krusial kepada Omar Marmoush di menit ke-90. Hal tersebut membuat rekan setimnya memberikannya ucapan selamat.

"Ada banyak dari mereka yang datang, mereka sangat cepat dan saya pikir itu adalah salah satu permainan terakhir dalam pertandingan," pungkas Leandro Paredes.

Sebagai gelandang, Paredes memiliki peran penting untuk melindungi pertahanan timnas Argentina. Melansir Fotmob, dia melakukan tiga tekel dan berhasil memenangkan lima dari enam duelnya.

Editor: Banu Adikara
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