Jadwal dan Link Live Streaming Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Timnas Prancis dan Timnas Inggris berebut posisi ketiga Piala Dunia 2026 pada laga yang digelar di Stadion Miami, Florida, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com — Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Inggris pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.
Kedua tim sama-sama datang dengan misi menutup turnamen lewat kemenangan setelah gagal melangkah ke final usai kalah di babak semifinal.
Perebutan peringkat ketiga menjadi kesempatan terakhir bagi Prancis maupun Inggris untuk membawa pulang hasil positif dari Piala Dunia 2026.
Meski gagal mencapai partai puncak, kemenangan tetap penting demi menjaga gengsi sebagai dua kekuatan besar sepak bola Eropa.
Pertandingan ini juga menjadi pembuka sebelum laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.
Sorotan publik dunia tetap akan tertuju ke Stadion Miami karena duel Prancis kontra Inggris diprediksi berlangsung sengit.
Baca Juga:Magis Lionel Messi Belum Habis! 2 Assist Antar Argentina Singkirkan Inggris dan Lolos ke Final Piala Dunia 2026
Laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat.
Kedua tim dipastikan menurunkan kekuatan terbaik demi mengakhiri turnamen dengan catatan positif.
Penggemar sepak bola di Indonesia dapat menyaksikan pertandingan tersebut melalui layanan live streaming resmi Maxstream TV dan FolaPlay, serta siaran langsung di TVRI Sport dan TVRI Nasional sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026.
Pastikan mengakses platform resmi agar dapat menikmati pertandingan dengan kualitas siaran terbaik.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final