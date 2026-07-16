Jadwal dan Link Live Streaming Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Inggris pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Kedua tim sama-sama datang dengan misi menutup turnamen lewat kemenangan setelah gagal melangkah ke final usai kalah di babak semifinal.

Perebutan peringkat ketiga menjadi kesempatan terakhir bagi Prancis maupun Inggris untuk membawa pulang hasil positif dari Piala Dunia 2026.

Meski gagal mencapai partai puncak, kemenangan tetap penting demi menjaga gengsi sebagai dua kekuatan besar sepak bola Eropa.

Pertandingan ini juga menjadi pembuka sebelum laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Sorotan publik dunia tetap akan tertuju ke Stadion Miami karena duel Prancis kontra Inggris diprediksi berlangsung sengit.

Jadwal dan Link Live Streaming Prancis vs Inggris Laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat.

Kedua tim dipastikan menurunkan kekuatan terbaik demi mengakhiri turnamen dengan catatan positif.

Penggemar sepak bola di Indonesia dapat menyaksikan pertandingan tersebut melalui layanan live streaming resmi Maxstream TV dan FolaPlay, serta siaran langsung di TVRI Sport dan TVRI Nasional sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026.