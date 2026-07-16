Jadwal Final Piala Dunia 2026 Spanyol vs Argentina, Kick-off Jam Berapa? 

JawaPos.com - Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina diprediksi akan menjadi laga yang sangat menarik. Berikut jadwal duel pamungkas tersebut.

Duel Spanyol vs Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7), dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit karena mempertemukan dua kekuatan sepak bola dunia dari benua berbeda.

Spanyol menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke final Piala Dunia 2026. Tim berjuluk La Furia Roja itu melaju setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7).

Skuad Spanyol akhirnya kembali tampil di partai final setelah penantian selama 16 tahun. Mereka terakhir kali bermain di partai puncak pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, Spanyol sukses menjadi juara setelah mengalahkan Belanda di final.

Sementara itu, Argentina baru saja memastikan tempat di final usai menang dramatis 2-1 atas Inggris. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Argentina sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun, La Albiceleste secara dramatis membalikkan keadaan pada menit-menit akhir lewat gol Enzo Fernandez (85') dan Lautaro Martinez (90+2').

Keberhasilan ini membawa Argentina kembali ke final Piala Dunia untuk kedua edisi secara beruntun. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, La Albiceleste keluar sebagai juara setelah mengalahkan Prancis melalui drama adu penalti.

Final kali ini juga mencatatkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, partai puncak Piala Dunia mempertemukan juara bertahan Piala Eropa dan Copa America.

Sebagaimana diketahui, Spanyol berstatus sebagai juara Piala Eropa 2024, sedangkan Argentina merupakan juara Copa America 2024. Pertemuan dua juara bertahan turnamen kontinental tersebut menjadi catatan bersejarah di final Piala Dunia.