Finalissima Tertunda Akhirnya Terjadi di Final Piala Dunia 2026, Simak Jadwal Lengkap Spanyol vs Argentina

JawaPos.com - Finalissima yang sempat batal digelar akhirnya terjadi di panggung yang lebih besar. Spanyol dan Argentina akan bentrok pada final Piala Dunia 2026 dengan membawa status juara Euro dan Copa America.

Laga yang semestinya menjadi Finalissima 2026 batal digelar akibat konflik Iran dan Amerika Serikat. Namun, takdir justru mempertemukan kedua tim pada pertandingan paling bergengsi di sepak bola dunia.

Argentina memastikan tiket ke final setelah bangkit mengalahkan Inggris 2-1 di babak semifinal. La Albiceleste sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55 sebelum membalikkan keadaan melalui Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada masa injury time (90+2').

Keberhasilan tersebut membawa Argentina kembali ke final Piala Dunia untuk kedua edisi secara beruntun setelah menjadi juara pada 2022. Tim asuhan Lionel Scaloni kini hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk mempertahankan gelar juara dunia.

Sementara itu, Spanyol melaju ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0. Gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro memastikan La Furia Roja kembali tampil di final setelah penantian selama 16 tahun.

Terakhir kali Spanyol mencapai final adalah pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, La Furia Roja meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah setelah mengalahkan Belanda 1-0 melalui gol Andres Iniesta.

Duel Dua Juara Benua Final Piala Dunia 2026 juga mencatat sejarah tersendiri. Untuk pertama kalinya, partai final mempertemukan juara bertahan Euro dan Copa America.

Spanyol datang dengan status juara Euro 2024, sedangkan Argentina merupakan juara Copa America 2024 sekaligus juara bertahan Piala Dunia.

Kedua tim sama-sama mengusung misi besar. Spanyol memburu gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah, sedangkan Argentina berupaya mempertahankan trofi yang diraih pada edisi 2022.