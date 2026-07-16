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Andika Rachmansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 12.15 WIB

Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026, Pertama Kali Juara Euro dan Copa America Bertemu

Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel bersejarah antara Spanyol dan Argentina. Untuk pertama kalinya, partai puncak mempertemukan juara bertahan Euro dan Copa America. (Dok. FIFA) - Image

Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel bersejarah antara Spanyol dan Argentina. Untuk pertama kalinya, partai puncak mempertemukan juara bertahan Euro dan Copa America. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Timnas Spanyol dipastikan menghadapi juara bertahan Argentina pada final Piala Dunia 2026. Duel yang akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, itu tidak hanya memperebutkan trofi juara dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, partai final mempertemukan juara bertahan Piala Eropa (Euro) dan Copa America.

Spanyol datang ke final dengan status juara Euro 2024, sedangkan Argentina merupakan kampiun Copa America 2024.

Sepanjang sejarah Piala Dunia memang sudah beberapa kali terjadi final yang mempertemukan wakil Eropa dan Amerika Selatan. Pada edisi 2022, misalnya, Argentina menghadapi Prancis dan keluar sebagai juara.

Namun, belum pernah sebelumnya final Piala Dunia mempertemukan dua tim yang sama-sama berstatus juara bertahan kompetisi antarbenua paling bergengsi di Eropa dan Amerika Selatan.

Argentina Lolos Dramatis

Argentina memastikan tiket ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

La Albiceleste sempat tertinggal lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55.

Namun, tim asuhan Lionel Scaloni mampu membalikkan keadaan melalui gol Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada masa injury time (90+2').

Sementara itu, Spanyol lebih dahulu memastikan tempat di final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0.

Dua Tim Sama-sama Kejar Sejarah

Final Piala Dunia 2026 menjadi momen spesial bagi kedua negara.

Editor: Hendra
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