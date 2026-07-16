Final Piala Dunia 2026 Bakal Meriah, Jeda Babak Pertama hingga 30 Menit demi Akomodasi Artis

Skuad Argentina tantang Spanyol di Final Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan duel Spanyol kontra Argentina. FIFA juga menyiapkan closing ceremony bergaya Super Bowl yang membuat jeda turun minum diperkirakan berlangsung hingga 30 menit.
Untuk pertama kalinya, upacara penutupan (closing ceremony) akan dikemas layaknya Super Bowl dengan menghadirkan deretan artis dunia sebagai pengisi acara.
Nama-nama seperti Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams, IShowSpeed, hingga Tom Cruise dijadwalkan ikut memeriahkan rangkaian acara final.
Dilansir dari FOX Sports, FIFA menyiapkan durasi sekitar 11 menit untuk penampilan para artis.
Selain itu, sekitar 15 menit juga dialokasikan bagi para pandit untuk memberikan analisis pertandingan.
Dengan rangkaian acara tersebut, jeda turun minum pada laga final diperkirakan bisa berlangsung hingga sekitar 30 menit atau dua kali lebih lama dibanding durasi normal yang hanya 15 menit.
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Chief Operating Officer (COO) Piala Dunia 2026, Heimo Schirgi, mengatakan upacara penutupan dirancang untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih lengkap bagi para penonton.
"Upacara penutupan akan menyempurnakan rangkaian Piala Dunia 2026 melalui perpaduan musik, budaya, dan sepak bola," ujar Schirgi, dikutip dari laman resmi FIFA.
Konsep tersebut menjadi salah satu inovasi FIFA dalam mengemas partai final agar lebih menarik bagi penonton di stadion maupun pemirsa televisi di seluruh dunia.
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