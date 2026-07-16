Ousmane Dembele Lanjutkan Kutukan Peraih Ballon d'Or di Piala Dunia, Gagal Antar Prancis ke Final

Ousmane Dembele saat cetak hattrick untuk timnas Prancis lawan Norwegia. Dembele gagal mematahkan kutukan peraih Ballon d'Or usai Prancis kalah dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026. (Dok. IG/@equipedefrance)
JawaPos.com - Ousmane Dembele gagal mengakhiri tren buruk yang selama puluhan tahun membayangi para peraih Ballon d'Or.
Kekalahan Prancis 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026, Rabu (15/7) waktu setempat, memastikan Dembele kembali masuk dalam daftar pemenang Ballon d'Or yang gagal menjuarai Piala Dunia pada edisi berikutnya.
Rekor tersebut terus bertahan sejak penghargaan Ballon d'Or pertama kali diberikan pada 1956.
Dembele juga menjadi peraih Ballon d'Or ketiga yang tersingkir di babak semifinal Piala Dunia.
Sebelumnya, nasib serupa dialami Eusebio pada Piala Dunia 1966 dan Michel Platini pada edisi 1986.
Meski mengoleksi lima gol sepanjang turnamen, penampilan Dembele saat menghadapi Spanyol jauh dari harapan.
Pemain Paris Saint-Germain yang dimainkan sebagai false nine itu kehilangan penguasaan bola sebanyak 17 kali, gagal melewati lawan dalam setiap percobaan dribel, dan baru melepaskan dua tembakan pada masa injury time babak kedua.
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Mantan striker Prancis, Olivier Giroud, menilai Les Bleus tampil jauh di bawah performa terbaiknya pada laga semifinal.
Menurut Giroud, para pemain Prancis gagal mempertahankan kualitas permainan yang mereka tunjukkan sepanjang turnamen.
"Pemain-pemain terbaik kami tidak bermain seperti biasanya. Kami juga tidak mampu menciptakan peluang sebanyak pertandingan-pertandingan sebelumnya di turnamen ini," ujar Giroud kepada CBS Sports.
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