Luis de la Fuente Bawa Spanyol ke Final Piala Dunia 2026, Rodri Ingin Fokus Hadapi Argentina

Luis de la Fuente Bawa Spanyol ke Final Piala Dunia 2026, Rodri Tunjukkan Kualitas saat Singkirkan Prancis. (Dok. TalksSports)
JawaPos.com – Luis de la Fuente kembali membuktikan dirinya sebagai pelatih spesialis laga final. Pelatih berusia 65 tahun itu sukses membawa Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Prancis 2-0 pada semifinal di AT&T Stadium, Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu (15/7) waktu setempat.
Gol kemenangan La Roja dicetak Mikel Oyarzabal melalui titik penalti pada menit ke-22 dan Pedro Porro pada menit ke-58.
Hasil tersebut membuat Spanyol era De la Fuente mencapai empat final turnamen besar secara beruntun. Dimulai dari UEFA Nations League 2023, Euro 2024, UEFA Nations League 2025, hingga Piala Dunia 2026.
Sepanjang karier kepelatihannya, De la Fuente kini telah menembus sembilan final sejak membawa Spanyol menjuarai Euro U-19 pada 2015.
"Saya tidak percaya bahwa mencapai final hanya untuk menang. Final itu untuk dinikmati. Itulah yang saya perjuangkan," ujar De la Fuente, dikutip dari Mundo Deportivo.
Salah satu kekuatan utama Spanyol di bawah De la Fuente adalah kedekatan sang pelatih dengan para pemain.
Sejumlah pilar La Roja saat ini pernah menjadi anak asuhnya ketika menjuarai Euro U-19 pada 2015, di antaranya Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino.
Menurut De la Fuente, hubungan yang telah terbangun selama bertahun-tahun menjadi modal penting bagi tim.
"Ruang ganti kami dipenuhi pemain yang memiliki ikatan yang sulit diputus," katanya.
Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, lini belakang Spanyol sempat mendapat kritik. Namun, La Roja justru menjawab keraguan itu lewat performa impresif sepanjang turnamen.
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