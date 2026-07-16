Isyarat dari Unggahan Lama Pedri Jadi Kenyataan, Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026

Pedri saat laga melawan Peru. Unggahan lama Pedri soal tanggal final Piala Dunia 2026 menjadi sorotan setelah Spanyol lolos ke partai puncak. Namun, ia kehilangan posisi starter. (Dok. Pedri)
JawaPos.com - Keberhasilan Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 membuat unggahan lama Pedri di media sosial kembali menjadi sorotan.
Gelandang Barcelona tersebut pernah mengunggah deretan angka "19 07 26" di akun Instagram pribadinya pada 10 Juni 2025. Angka itu ternyata merupakan tanggal digelarnya final Piala Dunia 2026 berdasarkan waktu setempat.
Unggahan tersebut kini dianggap menjadi isyarat yang akhirnya menjadi kenyataan setelah La Roja memastikan tempat di partai puncak usai mengalahkan Prancis pada semifinal.
"Pedri adalah pemain kelas atas. Dia adalah salah satu gelandang terbaik di dunia," ujar De la Fuente, dikutip dari Mundo Deportivo.
Meski mendapat pujian dari sang pelatih, Pedri justru kehilangan tempat di susunan pemain utama dalam dua pertandingan terakhir.
Sejak laga perempat final melawan Belgia, Luis de la Fuente lebih memilih memasang Fabian Ruiz sebagai tandem Rodri di lini tengah.
Keputusan tersebut terbukti efektif. Fabian Ruiz langsung mencetak gol pembuka saat Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 pada babak perempat final.
Meski tidak lagi menjadi pilihan utama, Pedri tetap menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Spanyol menuju final Piala Dunia 2026.
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