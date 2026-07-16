Makna Selebrasi Pedro Porro usai Bobol Prancis: Untuk MiniPedro, Spanyol Ladeni Argentina di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Bek kanan Spanyol, Pedro Porro, memiliki alasan khusus di balik selebrasinya setelah mencetak gol ke gawang Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.

Usai membobol gawang Les Bleus, Porro melakukan selebrasi dengan duduk bersila sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas. Ternyata, selebrasi tersebut dipersembahkan untuk putra semata wayangnya yang akrab disapa MiniPedro.

Menurut Marca, keluarga besar Porro hadir langsung di AT&T Stadium, Arlington, termasuk sang putra yang belum genap berusia satu tahun.

Porro mengungkapkan, gerakan tersebut terinspirasi dari aksi MiniPedro yang berada di tribun.

"Dia melakukan gerakan itu saat saya mencetak gol. Saya melihatnya karena dia duduk di barisan depan tribun. Jadi, saya merayakannya dengan cara yang sama," ujar Porro.

Gol Porro turut memastikan kemenangan 2-0 Spanyol atas Prancis sekaligus mengantar La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026.

MiniPedro Jadi Inspirasi Selebrasi unik tersebut langsung menjadi perhatian pendukung Spanyol dan viral di media sosial.