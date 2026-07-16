Makna Selebrasi Pedro Porro usai Bobol Prancis: Untuk MiniPedro, Spanyol Ladeni Argentina di Final Piala Dunia 2026

Pedro Porro mengungkap makna selebrasinya usai mencetak gol ke gawang Prancis. Bek Spanyol itu meniru gerakan putranya, MiniPedro. (Pedro Porro)
JawaPos.com – Bek kanan Spanyol, Pedro Porro, memiliki alasan khusus di balik selebrasinya setelah mencetak gol ke gawang Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026.
Usai membobol gawang Les Bleus, Porro melakukan selebrasi dengan duduk bersila sambil mengepalkan tangan kanannya ke atas. Ternyata, selebrasi tersebut dipersembahkan untuk putra semata wayangnya yang akrab disapa MiniPedro.
Menurut Marca, keluarga besar Porro hadir langsung di AT&T Stadium, Arlington, termasuk sang putra yang belum genap berusia satu tahun.
Porro mengungkapkan, gerakan tersebut terinspirasi dari aksi MiniPedro yang berada di tribun.
"Dia melakukan gerakan itu saat saya mencetak gol. Saya melihatnya karena dia duduk di barisan depan tribun. Jadi, saya merayakannya dengan cara yang sama," ujar Porro.
Gol Porro turut memastikan kemenangan 2-0 Spanyol atas Prancis sekaligus mengantar La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026.
Baca Juga:Isyarat dari Unggahan Lama Pedri Jadi Kenyataan, Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026
Selebrasi unik tersebut langsung menjadi perhatian pendukung Spanyol dan viral di media sosial.
Porro mengaku momen itu menjadi salah satu kenangan paling berkesan dalam kariernya karena bisa merayakan gol bersama keluarga yang hadir langsung di stadion.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final