Hasil Prancis vs Spanyol 0-2 di Piala Dunia 2026: Gol Oyarzabal dan Porro Bawa La Furia Roja Melaju ke Final

Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menjadi pahlawan kemenangan Spanyol setelah mencetak gol ke gawang Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com —Timnas Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.
Mikel Oyarzabal membuka keunggulan melalui penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan skor selepas jeda, membuat La Roja tampil dominan dan menyingkirkan Les Bleus.
Laga berlangsung dengan tempo tinggi sejak peluit awal dibunyikan.
Kedua tim langsung saling menekan, tetapi Spanyol tampil lebih tenang dalam menguasai bola dan perlahan mengambil kendali permainan meski Prancis sempat mengancam lewat serangan balik.
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Spanyol memperoleh momentum penting pada menit ke-20 ketika mendapatkan hadiah penalti.
Situasi bermula saat Marc Cucurella mengirim umpan silang ke kotak penalti dan Lucas Digne gagal mengantisipasi bola dengan sempurna karena tendangannya justru mengenai Lamine Yamal.
Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-22.
Penyerang Real Sociedad itu melepaskan tendangan keras ke pojok kanan atas gawang yang tak mampu dihentikan Mike Maignan meski kiper Prancis tersebut menebak arah bola dengan benar.
Gol tersebut menjadi pukulan telak bagi Prancis. Sepanjang turnamen, Les Bleus belum pernah tertinggal, tetapi catatan impresif itu akhirnya terhenti setelah Oyarzabal sukses mengubah penalti menjadi gol pembuka.
Spanyol semakin percaya diri mengendalikan jalannya pertandingan.
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