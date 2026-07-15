Adu Tajam Lionel Messi dan Harry Kane! Susunan Pemain Timnas Inggris vs Argentina

JawaPos.com - Timnas Inggris akan melawan Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan menurunkan skuad terbaiknya demi mengunci satu tiket terakkhir lolos ke partai final.

Duel Timnas Inggris vs Argentina berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Laga semifinal piala dunia ini dipastikan bakal menyuguhkan tontonan menarik, karena kedua tim punya rivalitas dan sejarah panjang.

Timnas Inggris dan Argentina sama-sama menurunkan kekuatan tempur terbaiknya di babak semifinal piala dunia. Menilik laman resmi FIFA, The Three Lions menerapkan formasi 4-2-3-1, sedangkan La Albiceleste mengadaptasi sistem 4-4-2.

Pickford tak tergantikan di bawah mistar The Three Lions. Dia bakal dikawal John Stones, Marc Guehi, Reece James, dan Djed Spence. Mereka semua akan menghadapi gempuran juru gedor Argentina, Lionel Messi.

Sektor lini tengah diprediksi akan berjalan menarik, karena kedua tim dihuni nama-nama bintang. Inggris mengandalkan Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers, serta Anthony Gordon.

Sementara itu, pelatih Lionel Scaloni menurunkan Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandes, dan Giuliano Simeone. Barisan pertahanan Argentina akan diperkuat Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, serta Nahuel Molina. Mereka akan membantu kiper Emiliano Martinez dari ancaman striker anyar Inggris, Harry Kane.

Pertandingan ini sekaligus menjadi panggung Lionel Messi dan Harry Kane, yang sedang bersaing di papan klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026. Messi saat ini memimpin dengan delapan gol, sementara Kane mengekor dengan enam gol.

Adapun pemenang laga ini otomatis akan melaju ke final dan menantang Spanyol. La Furia Roja, julukan Timnas Spanyol, sudah lebih dulu melaju ke partai puncak usai menumbangkan Prancis dengan skor akhir 2-0.