Susunan Pemain: Timnas Inggris Rotasi Tiga Pemain, Argentina Satu Pergantian

JawaPos.com - Timnas Inggris merotasi tiga pemain mereka dalam susunan sebelas pertama yang diturunkan dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) WIB. Sedangkan Argentina hanya melakukan satu pergantian dari laga sebelumnya.

Dua dari tiga pemain yang dirotasi masuk ke sebelas pertama oleh pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel adalah Reece James dan Djed Spence, yang dipercaya mengisi posisi bek sayap kanan dan kiri menggantikan Ezri Konsa dan Niall O'Reilly.

Sementara satu pergantian lain dilakukan Thomas Tuchel dengan menurunkan Morgan Rogers, menggantikan Noni Madueke. Rogers bakal bekerja bersama Jude Bellingham dan Anthony Gordon di lini kedua serangan Inggris, menopang ujung tombak sekaligus kapten Harry Kane.

Meski melakukan perubahan, Tuchel tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1. Kiper utama Jordan Pickford tetap mengawal gawang di belakang duet bek tengah John Stones dan Marc Guehi, sedangkan Declan Rice masih berduet dengan Elliot Anderson di lini tengah.

Di kubu Argentina, pelatih Lionel Scaloni hanya melakukan satu perubahan dibandingkan saat mengalahkan Swiss di perempat final, yakni masuknya Guiliano Simeone di lini tengah Albiceleste. Putra bungsu pelatih Atletico Madrid Diego Simeone itu dipercaya menggantikan Rodrigo De Paul yang sebelumnya selalu menjadi pilihan utama Scaloni sepanjang Piala Dunia 2026.

Scaloni masih mengandalkan skema 4-4-2 dengan Lionel Messi dan Julian Alvarez berduet di lini depan. Simeone bakal bekerja dengan Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandes sebagai kuartet lini tengah Argentina.

Sementara itu kiper utama Emiliano Martinez berdiri di bawah mistar gawang Argentina, dilindungi barisan pertahanan berkomposisi Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico.

Sepak mula pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 02:00 WIB.