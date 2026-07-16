Pemain Argentina Temukan Contekan Penalti di Botol Minum Kiper Inggris Jordan Pickford, Simak Reaksi Lionel Messi dan Nico Gonzalez!

Potret para pemain Argentina yang membaca contekan eksekusi pinalti di botol minum Jordan Pickford (kolase tangkap layar Tyc Sports dan instagram.com/@luismartin_9)
JawaPos.com - Hal menarik terjadi di semifinal Piala Dunia 2026 ketika para pemain Argentina menemukan botol minum milik kiper Inggris Jordan Pickford yang berisikan contekan kebiasaan tendangan pinalti mereka. Menariknya, Lionel Messi sempat terlihat bingung saat melihat tulisan di botol tersebut.
Timnas Inggris ternyata sudah mempersiapkan kemungkinan pertandingan semifinal melawan Argentina akan berlanjut hingga babak adu pinalti, termasuk sang penjaga gawang Jordan Pickford. Pemain Everton tersebut mempersiapkan contekan berisikan nama pemain Argentina dan kebiasaan mereka ketika melakukan tendangan pinalti yang ditempelkan pada botol minuman.
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Dalam daftar tersebut tertulis beberapa nama seperti Messi yang akan melakukan eksekusi tipuan ke kiri dan Pickford akan menjatuhkan badan ke kanan. Kemudian untuk Enzo Fernandez, sang kiper akan tetap berdiri di tengah. Sementara untuk Julian Alvarez dan Nico Paz, Pickford menebak tendangan kedua pemain tersebut ke arah kiri.
Menariknya, Lionel Messi nampak terlihat bingung saat membaca contekan tersebut karena tertulis dalam bahasa Inggris.
Dilansir dari akun X The Touchline, para pembaca gerak bibir telah menguraikan percakapan antara Messi, Nico González, Senesi, dan seorang anggota staf Argentina setelah mereka menemukan botol air Jordan Pickford.
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Berikut isi percakapan tersebut:
Nico González: “Lihat apa yang saya temukan. Ada catatan tentang Lautaro, Julián…”
Anggota staf: “Ya, semua pemain ada di sana.”
Messi: “Apa?! Tapi apa arti catatan itu?”
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