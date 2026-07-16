Viral! Pemain Argentina Temukan Botol Rahasia Jordan Pickford Berisi Contekan Adu Penalti Tim Inggris

JawaPos.com - Momen menarik terjadi usai pertandingan sengit antara Argentina dan Inggris. Bukan hanya hasil laga yang menjadi bahan perbincangan, tetapi juga sebuah botol minum milik kiper Inggris, Jordan Pickford, yang ditemukan para pemain Argentina di lapangan.

Botol tersebut ternyata bukan sekadar tempat minum biasa. Di bagian sampingnya terdapat catatan kecil yang berisi informasi mengenai kemungkinan eksekutor penalti Argentina.

Catatan itu diduga telah dipersiapkan oleh staf pelatih Inggris sebagai referensi bagi Pickford jika pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti.

Dalam video yang beredar di media sosial, beberapa pemain Argentina tampak bergantian melihat isi catatan tersebut.

Mereka terlihat penasaran dengan informasi yang tertulis di sana. Bahkan suasana sempat diwarnai tawa ketika para pemain mencoba membaca bagaimana nama mereka ditulis dalam daftar yang disiapkan tim Inggris.

Momen tersebut dengan cepat menjadi viral dan memancing beragam komentar dari para penggemar sepak bola. Banyak yang menganggapnya sebagai bagian menarik dari persiapan modern sebuah tim dalam menghadapi pertandingan besar.

Di level sepak bola internasional, penggunaan catatan seperti itu memang bukan hal baru. Banyak penjaga gawang membawa botol yang ditempeli informasi mengenai kebiasaan para calon penendang penalti lawan. Mulai dari arah tendangan favorit hingga statistik keberhasilan mereka biasanya sudah dipelajari jauh sebelum pertandingan dimulai.

Meski akhirnya Inggris harus kebobolan dua gol dari Argentina, penampilan Jordan Pickford tetap layak mendapat apresiasi. Kiper Everton tersebut beberapa kali melakukan penyelamatan penting yang membuat Inggris tetap bertahan di tengah tekanan lawan.