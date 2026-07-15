Perkiraan Line Up Timnas Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Jude Bellingham, Siapa Akan Bersinar?

Timnas Argentina akan hadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com - Line up atau susunan pemain timnas Inggris vs Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis (16/7) di Stadion Mercedes-Benz, Amerika Serikat sangat penting dan bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Para pemain terbaik dengan mental kuat dipastikan akan menjadi pilihan kedua pelatih.
Pada pertandingan semifinal piala dunia malam ini, Jude Bellingham dan Lionel Messi akan menjadi kunci dalam mencetak gol bagi timnas Inggris dan Argentina. Meski merupakan pemain gelandang, Bellingham sudah mengoleksi enam gol, sedangkan Messi mencetak delapan gol dan memuncaki daftar top skor berdampingan dengan Kylian Mbappe.
Selain mengandalkan Jude Bellingham, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel diprediksi masih akan menurunkan 10 pemain yang sama saat mengalahkan Norwegia di babak perempat final. Perubahan kemungkinan terdapat di winger kanan dengan Bukayo Saka diperkirakan akan menggantikan Noni Madueke dalam line up pertama.
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Saka akan bahu-membahu bersama tiga pemain bertipe menyerang yakni Anthony Gordon, Jude Bellingham, dan sang kapten Harry Kane, untuk membobol gawang penjaga gawang terbaik Piala Dunia 2022 Emiliano Martinez.
Adapun sektor gelandang bertahan, pemain termahal Inggris di bursa transfer musim panas 2026, Elliot Anderson siap menjadi pemutus serangan pertama Argentina sebelum berhadapan dengan John Stones dan Marc Guehi sebagai bek tengah.
Sementara itu, Argentina juga tak akan main-main di semifinal kali ini. Pelatih Lionel Scaloni juga diperkirakan menurunkan starting line up yang sama saat mereka mengalahkan Mesir di perempat final.
Empat bek akan dihuni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Empat gelandang akan ditempati Leandro Paredes sebagai jangkar, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, dan Enzo Fernandez.
Sedangkan dua pemain depan, Julian Alvarez dan sang legenda Lionel Messi akan mencoba menembus gawang The Three Lions yang dijaga Jordan Pickford.
Inggris (4-2-3-1): Jordan Pickford; Nico O'Reilly, Marc Guehi, John Stones, Ezri Konsa; Elliot Anderson, Declan Rice; Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka; Harry Kane
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