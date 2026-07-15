Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Ezri Konsa Lupakan Sejenak Pertemanan dengan Emilian

Bek timnas Inggris Ezri Konsa. (Dok. Ezri Konsa)
JawaPos.com - Ezri Konsa akan menghadapi Emiliano Martinez saat timnas Inggris menghadapi Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.
Sebagai sesama pemain Aston Villa, Ezri Konsa menegaskan bahwa dia melupakan sejenak pertemanan dengan Emiliano Martinez yang mengawal gawang Argentina. Dia mengaku belum berbicara dengan rekan setimnya itu menjelang laga semifinal piala dunia.
"Saya belum berbicara dengan Emiliano Martinez. Saya yakin akan menyenangkan bertemu dengannya besok setelah sekian lama. Tapi ketika kita melangkah ke lapangan, tidak ada teman," kata Ezri Konsa yang dikutip dari ESPN, Rabu (15/7).
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Persiapan sudah dilakukan dengan sangat baik menjelang laga melawan Argentina. Apalagi, Konsa mengetahui bahwa pertandingan semifinal kali ini merupakan laga klasik.
"Penting untuk menikmati setiap momen. Kami memiliki grup yang istimewa, dan kami menikmati waktu yang kami habiskan bersama. Kita perlu fokus pada diri kita sendiri, melupakan sejarah di balik ini, dan keluar sana untuk memberikan yang terbaik," ujar Konsa.
Bek 28 tahun tersebut turut berkomentar tentang pernyataan dari Thomas Tuchel dan Jude Bellingham setelah laga kemenangan melawan Norwegia. Konsa mengatakan bahwa keduanya tidak punya masalah sama sekali di skuad timnas Inggris.
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"Kami memiliki tim yang hebat; tidak ada masalah sama sekali. Dalam turnamen ini, mentalitas adalah hal terpenting, dan kami telah menunjukkannya sepanjang turnamen. Selalu ada gangguan dari luar," tandas Ezri Konsa.
Argentina dan Inggris tentu sudah menyiapkan pemain terbaiknya di laga besok. Melansir Fotmob, Lionel Scaloni diprediksi tidak akan mengubah susunan pemain saat menang dari Swiss. Sementara di sisi Inggris, Bukayo Saka diprediksi kembali menjadi starter menggantikan Noni Madueke.
Argentina (4-1-3-2): Emiliano Martinez (kiper), Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Alvarez, Messi
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