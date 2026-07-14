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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 08.51 WIB

Timnas Inggris Hadapi Tantangan Berat, Rekor Perjalanan Terjauh di Piala Dunia 2026 Bisa Jadi Bumerang

Timnas Inggris tantang Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Inggris menempuh perjalan terjauh dibanding kontestan lainnya. (Instagram @anthonygordon) - Image

Timnas Inggris tantang Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Inggris menempuh perjalan terjauh dibanding kontestan lainnya. (Instagram @anthonygordon)

JawaPos.com - Timnas Inggris menghadapi tantangan yang tak dialami para pesaing menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Bukan hanya harus berhadapan dengan Argentina yang diperkuat Lionel Messi, The Three Lions juga datang dengan beban perjalanan udara paling jauh sepanjang turnamen.

Skuad timnas Inggris tercatat telah menempuh lebih dari 14.365 mil atau sekitar 23.100 kilometer sejak fase grup hingga semifinal. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh peserta Piala Dunia 2026 dan bahkan menjadi rekor perjalanan terjauh sebuah tim dalam ajang Piala Dunia sejak edisi 2010.

Perjalanan panjang itu dimulai saat Inggris membuka turnamen dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia di Dallas. Setelah itu mereka terus berpindah kota untuk menjalani pertandingan demi pertandingan.

Di babak 16 besar, Inggris bermain di Atlanta menghadapi Republik Demokratik Kongo. Mereka kemudian terbang ke Mexico City untuk menantang tuan rumah Meksiko dan meraih kemenangan dramatis 3-2 di Stadion Azteca.

Perjalanan belum berhenti. Pada babak perempat final, Harry Kane dan kolega kembali harus terbang ke Miami untuk menghadapi Norwegia. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 2-1 yang memastikan langkah Inggris ke semifinal.

Kini, mereka kembali harus melakukan perjalanan menuju Atlanta untuk menghadapi Argentina dalam perebutan tiket menuju final.  Mobilitas yang tinggi sepanjang turnamen membuat Inggris menjadi tim dengan jadwal perjalanan paling melelahkan dibanding negara lain yang masih bertahan.

Meski menjadikan Kansas City sebagai markas utama selama turnamen berlangsung, lokasi pertandingan yang tersebar di berbagai kota membuat Inggris tetap harus bolak-balik menggunakan pesawat.

Situasi berbeda justru dialami Argentina. Tim yang dipimpin Lionel Messi hanya mencatat perjalanan sekitar 5.727 mil atau kurang dari separuh jarak yang telah ditempuh Inggris. Jadwal pertandingan yang lebih bersahabat membuat Argentina memiliki keuntungan dari sisi pemulihan fisik.

Prancis bahkan menjadi tim dengan total perjalanan paling sedikit di Piala Dunia 2026. Les Bleus hanya mencatat sekitar 1.955 mil karena mayoritas pertandingan mereka berlangsung di kawasan pantai timur Amerika Serikat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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