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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 09.08 WIB

Jelang Timnas Inggris vs Argentina, Penunjukan Ismail Elfath Tuai Polemik karena Rekam Jejak Bersama Lionel Messi

Ismail Elfath dipilih jadi wasit semifinal timnas Inggris vs Argentina Piala Dunia 2026. (Istimewa)&nbsp; - Image

Ismail Elfath dipilih jadi wasit semifinal timnas Inggris vs Argentina Piala Dunia 2026. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Penunjukan Ismail Elfath sebagai wasit semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina memunculkan perdebatan di kalangan pendukung The Three Lions. 

Bahkan sebelum pertandingan dimulai, sejumlah suporter timnas Inggris mulai mempertanyakan keputusan FIFA menunjuk pengadil asal Amerika Serikat tersebut untuk memimpin laga yang diprediksi berlangsung sengit. Sorotan terhadap Ismail Elfath muncul karena dia memiliki catatan yang cukup baik saat memimpin pertandingan yang melibatkan Lionel Messi maupun Timnas Argentina. 

Fakta itu kemudian memunculkan anggapan bahwa Ismail Elfath dianggap sebagai wasit favorit Messi. Meski begitu, klaim tersebut sejauh ini hanya didasarkan pada statistik pertandingan, bukan bukti adanya keberpihakan terhadap La Albiceleste.

Ismail Elfath bukan sosok asing di panggung sepak bola dunia. Wasit kelahiran Maroko yang kini berkarir di Amerika Serikat itu sudah beberapa kali dipercaya FIFA memimpin pertandingan penting.

Salah satu pengalaman paling bergengsi adalah ketika ia bertugas sebagai ofisial keempat pada final Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Argentina dengan Prancis. Selain itu, Elfath juga pernah memimpin sejumlah pertandingan yang melibatkan Lionel Messi, baik di level tim nasional maupun kompetisi klub. 

Rekam jejak tersebut justru menjadi salah satu alasan FIFA kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski demikian, sebagian pendukung Inggris tetap merasa khawatir. Mereka menilai catatan positif Argentina saat dipimpin Elfath bisa memengaruhi jalannya pertandingan. 

Namun hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keputusan kontroversial yang secara sengaja menguntungkan Messi maupun Argentina. Di sisi lain, kritik dari pendukung Inggris juga memunculkan respons dari berbagai kalangan.

Pasalnya, sepanjang Piala Dunia 2026, Inggris dinilai beberapa kali mendapatkan keputusan yang menguntungkan dari perangkat pertandingan. Salah satu momen yang paling banyak dibahas terjadi saat Inggris menghadapi Norwegia.

Dalam laga tersebut, Inggris mendapat gol yang seharusnya diperdebatkan karena bola dilaporkan sempat mengenai kabel spider cam yang berada di atas lapangan sebelum masuk ke gawang. Keputusan wasit saat itu tetap mengesahkan gol tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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