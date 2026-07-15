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Rizka Perdana Putra
Rabu, 15 Juli 2026 | 12.14 WIB

Jelang Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026, Bola "Gol Tangan Tuhan" Diego Maradona Dilelang Mulai Rp45,1 Miliar

Bola yang dipakai Diego Maradona saat mencetak Gol Tangan Tuhan di Piala Dunia 1986 dilelang mulai Rp45,1 miliar oleh Heritage Auctions. (Istimewa) - Image

Bola yang dipakai Diego Maradona saat mencetak Gol Tangan Tuhan di Piala Dunia 1986 dilelang mulai Rp45,1 miliar oleh Heritage Auctions. (Istimewa)

JawaPos.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina dimanfaatkan perusahaan lelang asal Amerika Serikat, Heritage Auctions, untuk melelang salah satu memorabilia paling bersejarah dalam rivalitas kedua negara.

Benda yang dilelang adalah bola yang digunakan Diego Maradona saat mencetak gol kontroversial ke gawang Inggris dengan tangannya pada perempat final Piala Dunia 1986 di Estadio Azteca, Mexico City. Gol tersebut kemudian dikenang sebagai "Gol Tangan Tuhan" (Hand of God).

Sebelumnya, bola bersejarah itu dimiliki wasit asal Tunisia, Ali Bin Nasser, yang memimpin pertandingan tersebut.

Dikutip dari TyC Sports, Heritage Auctions membuka lelang dengan harga awal USD 2,5 juta atau sekitar Rp45,1 miliar. Proses lelang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli hingga 22 Agustus mendatang.

Nilai jual bola tersebut diperkirakan bisa menembus USD 10 juta atau sekitar Rp180,7 miliar.

"Bola itu adalah benda yang unik. Mungkin memorabilia sepak bola paling penting yang ada saat ini," kata Direktur Heritage Auctions Mike Provenzale.

Editor: Hendra
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