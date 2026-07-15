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Bagus Putra Pamungkas
Rabu, 15 Juli 2026 | 12.08 WIB

Rencana Gianni Infantino Berantakan, Piala Dunia 2030 Diikuti 64 Tim Dikritik UEFA dan Concacaf

Rencana Gianni Infantino menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim mendapat kritik dari UEFA dan Concacaf. (Instagram @afaseleccion) - Image

Rencana Gianni Infantino menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim mendapat kritik dari UEFA dan Concacaf. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Presiden FIFA Gianni Infantino menggulirkan wacana agar Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara peserta.

"Itu adalah hal yang akan ditinjau dan dibahas di komite-komite terkait setelah Piala Dunia 2026 berakhir," kata Infantino dalam wawancara dengan media Swiss, Blue Sport.

Menurut Infantino, penambahan jumlah peserta menjadi 64 tim merupakan langkah yang wajar karena kualitas tim nasional di berbagai negara terus meningkat.

"Jika negara-negara kecil tidak diberi kesempatan tampil di Piala Dunia, mereka akan kehilangan motivasi untuk berkembang," ujarnya.

Namun, gagasan tersebut menuai kritik. Salah satunya datang dari Presiden Concacaf Victor Montagliani.

"Saya tidak yakin bahwa menambah peserta Piala Dunia menjadi 64 tim merupakan langkah yang tepat bagi turnamen itu sendiri maupun ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Mulai dari tim nasional hingga kompetisi klub, liga, dan para pemain," katanya seperti dikutip ESPN.

Presiden UEFA Aleksander Ceferin juga menyatakan penolakannya.

"Itu bukanlah hal yang bagus untuk kualifikasi dari zona kami," tegas Ceferin.

Editor: Hendra
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