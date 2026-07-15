Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.29 WIB

Erling Haaland Bawa Pulang Boneka Rakun Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026

Erling Haaland bawa rakun awetan usai Piala Dunia 2026. (@erling/Instagram). - Image

Erling Haaland bawa rakun awetan usai Piala Dunia 2026. (@erling/Instagram).

JawaPos.com - Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, Erling Haaland langsung kembali ke Norwegia. Namun, bomber Manchester City itu tidak pulang dengan tangan hampa.

Dia membawa sebuah suvenir unik berupa boneka rakun yang memegang botol wiski. Oleh-oleh tersebut bahkan masih dibawanya saat tiba di negaranya pada Selasa (14/7) pagi.

Haaland juga mengunggah momen itu melalui akun Instagram pribadinya. "Rakun ini mengikuti sampai ke rumah," tulis penyerang berusia 25 tahun tersebut. Haaland tampak senang dengan buah tangan yang dibawanya.

Dia bahkan mengajak para pengikutnya untuk memberi nama boneka rakun tersebut. "Tolong bantu beri nama untuk teman baru saya. Cowboy, Ranger, TEX, atau Raccoon on Wheels," tulis mantan pemain Borussia Dortmund itu.

Dilansir dari Fox Sports, boneka hewan khas Amerika Utara tersebut dibeli Haaland saat berlibur di Texas, Amerika Serikat. Di sejumlah marketplace, harga boneka itu mencapai USD 750 atau sekitar Rp 13,8 juta.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
10 Fakta Kemenangan Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 di Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

10 Fakta Kemenangan Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 di Semifinal Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.26 WIB

Pulang Kampung, Erling Haaland Bawa Oleh-Oleh Rakun Awetan Usai Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Pulang Kampung, Erling Haaland Bawa Oleh-Oleh Rakun Awetan Usai Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 | 22.10 WIB

Terbongkar Alasan Alexander Sorloth Tak Memberikan Umpan kepada Erling Haaland - Image
Piala Dunia 2026

Terbongkar Alasan Alexander Sorloth Tak Memberikan Umpan kepada Erling Haaland

Selasa, 14 Juli 2026 | 02.09 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore