Erling Haaland Bawa Pulang Boneka Rakun Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026

Erling Haaland bawa rakun awetan usai Piala Dunia 2026. (@erling/Instagram).
JawaPos.com - Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, Erling Haaland langsung kembali ke Norwegia. Namun, bomber Manchester City itu tidak pulang dengan tangan hampa.
Dia membawa sebuah suvenir unik berupa boneka rakun yang memegang botol wiski. Oleh-oleh tersebut bahkan masih dibawanya saat tiba di negaranya pada Selasa (14/7) pagi.
Haaland juga mengunggah momen itu melalui akun Instagram pribadinya. "Rakun ini mengikuti sampai ke rumah," tulis penyerang berusia 25 tahun tersebut. Haaland tampak senang dengan buah tangan yang dibawanya.
Dia bahkan mengajak para pengikutnya untuk memberi nama boneka rakun tersebut. "Tolong bantu beri nama untuk teman baru saya. Cowboy, Ranger, TEX, atau Raccoon on Wheels," tulis mantan pemain Borussia Dortmund itu.
Dilansir dari Fox Sports, boneka hewan khas Amerika Utara tersebut dibeli Haaland saat berlibur di Texas, Amerika Serikat. Di sejumlah marketplace, harga boneka itu mencapai USD 750 atau sekitar Rp 13,8 juta.
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