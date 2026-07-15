Argentina Pilih Jersey Biru Tua saat Lawan Inggris, Ingin Ulangi Tuah Piala Dunia 1986

JawaPos.com - Meski berstatus tim tamu, Argentina sejatinya masih bisa mengenakan jersey kandang bergaris biru muda-putih saat menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Namun, La Albiceleste—julukan Argentina—memilih memakai jersey tandang berwarna biru tua.

La Albiceleste berharap pilihan tersebut dapat mengulang kisah sukses ketika menyingkirkan Inggris pada perempat final Piala Dunia 1986. Saat itu, Argentina yang diperkuat Diego Maradona, Daniel Passarella, Jorge Burruchaga, dan Jorge Valdano akhirnya keluar sebagai juara dunia.

"Kami berharap ini (jersey biru tua) akan memberi dorongan bagi kami dari sisi psikologis," ujar pelatih Argentina Lionel Scaloni seperti dikutip TyC Sports.