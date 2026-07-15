Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.31 WIB

Argentina Pilih Jersey Biru Tua saat Lawan Inggris, Ingin Ulangi Tuah Piala Dunia 1986

Argentina Pilih Jersey Biru Tua saat Lawan Inggris, Ingin Ulangi Tuah Piala Dunia 1986 (Dok. IG @leomessi) - Image

Argentina Pilih Jersey Biru Tua saat Lawan Inggris, Ingin Ulangi Tuah Piala Dunia 1986 (Dok. IG @leomessi)

JawaPos.com - Meski berstatus tim tamu, Argentina sejatinya masih bisa mengenakan jersey kandang bergaris biru muda-putih saat menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Namun, La Albiceleste—julukan Argentina—memilih memakai jersey tandang berwarna biru tua.

La Albiceleste berharap pilihan tersebut dapat mengulang kisah sukses ketika menyingkirkan Inggris pada perempat final Piala Dunia 1986. Saat itu, Argentina yang diperkuat Diego Maradona, Daniel Passarella, Jorge Burruchaga, dan Jorge Valdano akhirnya keluar sebagai juara dunia.

"Kami berharap ini (jersey biru tua) akan memberi dorongan bagi kami dari sisi psikologis," ujar pelatih Argentina Lionel Scaloni seperti dikutip TyC Sports.

Di Piala Dunia 2026, Argentina baru sekali mengenakan jersey biru tua, yakni saat mengalahkan Yordania 3-1 pada fase grup, 28 Juni lalu.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Erling Haaland Bawa Pulang Boneka Rakun Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Erling Haaland Bawa Pulang Boneka Rakun Usai Tersingkir dari Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.29 WIB

10 Fakta Kemenangan Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 di Semifinal Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

10 Fakta Kemenangan Spanyol Kalahkan Prancis 2-0 di Semifinal Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.26 WIB

Prediksi Inggris vs Argentina: Jude Bellingham dan Lionel Messi Terinspirasi Maradona, Streak Brace dan Lolos Final - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Inggris vs Argentina: Jude Bellingham dan Lionel Messi Terinspirasi Maradona, Streak Brace dan Lolos Final

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.19 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore