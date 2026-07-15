10 Fakta Kemenangan Spanyol atas Prancis 2-0 di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Timnas Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Prancis 2-0 pada laga semifinal di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menjadi pencetak gol kemenangan yang membawa juara Eropa itu kembali menembus partai puncak untuk pertama kalinya sejak edisi 2010.

Keberhasilan tersebut sekaligus mempertegas dominasi Spanyol sepanjang turnamen.

Selain tampil efektif di depan gawang, lini pertahanan La Roja juga mampu meredam deretan penyerang bintang Prancis sehingga Les Bleus gagal memberikan perlawanan berarti.

1. Spanyol Kembali ke Final Piala Dunia Setelah 16 Tahun Kemenangan atas Prancis mengakhiri penantian panjang Spanyol untuk kembali tampil di final Piala Dunia. Terakhir kali mereka mencapai partai puncak terjadi pada edisi 2010 ketika akhirnya keluar sebagai juara dunia.

Pencapaian ini juga memperlihatkan konsistensi Spanyol setelah sebelumnya sukses menjadi juara Eropa. Kini, mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menambah koleksi trofi terbesar di sepak bola dunia.

2. Prancis Takluk 0-2 di Dallas Stadium Pertandingan semifinal berlangsung di Dallas Stadium dengan tensi tinggi sejak menit pertama. Meski kedua tim sama-sama bermain agresif, Spanyol tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Skor akhir 2-0 menjadi cerminan efisiensi La Roja sepanjang laga. Sebaliknya, Prancis kesulitan mengembangkan permainan hingga gagal mencetak gol.

3. Final Menanti, Lawan Masih Ditentukan Berkat kemenangan tersebut, Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026. Mereka kini tinggal menunggu pemenang laga semifinal lainnya yang mempertemukan Inggris melawan Argentina.