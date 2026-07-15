Prediksi Inggris vs Argentina: Jude Bellingham dan Lionel Messi Terinspirasi Maradona, Streak Brace dan Lolos Final

JawaPos.com – Gelandang serang Inggris Jude Bellingham dan kapten Argentina Lionel Messi termotivasi oleh sosok yang sama dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, dini hari nanti (siaran langsung TVRI Nasional/TVRI Sport pukul 02.00 WIB). Sosok yang dimaksud adalah mendiang Diego Armando Maradona.

Bellingham sejatinya sudah menyamai rekor Maradona dengan mencetak dua gol (brace) secara beruntun di fase gugur Piala Dunia. Masing-masing ke gawang Meksiko di 16 besar (6/7) dan Norwegia di perempat final (12/7). Meski begitu, pemain Real Madrid itu bersemangat untuk melanjutkan streak di semifinal.

”Luar biasa ketika aku bisa menyamainya (Maradona). Tetapi, dia sepuluh juta kali lebih hebat dibandingkan aku,” ucap Bellingham seperti dilansir dari The Sun.

Sementara itu, Messi memburu rekor Maradona yang sukses membawa Argentina mencapai final Piala Dunia berturut-turut. Maradona mengantarkan La Albiceleste –julukan Argentina– ke laga perebutan juara Piala Dunia pada edisi 1986 dan 1990. Messi sudah melakukannya di Qatar empat tahun lalu.

Bagi Messi, laga lawan Inggris sangat dinantikannya karena ini kali pertama dia melawan timnas berjuluk The Three Lions tersebut. ”Menghadapi Inggris akan jadi laga yang spesial bagiku. Aku sudah sering menghadapi negara lain, hanya Inggris yang aku belum pernah. Mereka tim yang hebat, kekuatan besar sepak bola. Akan selalu menyenangkan menghadapi tim seperti mereka,” tutur striker berusia 39 tahun itu.

Siap Adu Penalti Kiper Inggris Jordan Pickford dan portero Argentina Emiliano Martinez mencatatkan rekor 100 persen dalam adu penalti di Piala Dunia. Picky –sapaan akrab Pickford– sekali. Sementara Emi –sapaan akrab Martinez– sudah dua kali.

Mereka pun sama-sama siap jika laga dini hari nanti berlangsung sampai babak tos-tosan.

”Semua orang pasti akan membahas caraku mencegah gol Messi. Tenang, kami punya kemampuan melimitasinya,” klaim Picky seperti dilansir dari Daily Mail.

Di sisi lain, Emi bakal termotivasi dengan laga ini karena namanya akan tercatat sebagai kiper Argentina yang terbanyak bermain di Piala Dunia. Dia akan melakoni laga ke-13 dan bersanding dengan jumlah laga Ubaldo Fillol.