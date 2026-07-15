8 Fakta Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Jude Bellingham Samai Rekor Diego Maradona Sejak 1986

JawaPos.com — Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari pukul 02.00 WIB, bukan sekadar perebutan tiket ke final.

Duel dua raksasa sepak bola dunia ini juga diwarnai sederet fakta menarik, mulai dari rekor Jude Bellingham yang menyamai pencapaian Diego Maradona hingga konsistensi Argentina bersama Lionel Messi dan Lionel Scaloni.

1. Jude Bellingham Samai Rekor Diego Maradona Jude Bellingham mencatat pencapaian luar biasa setelah menjadi pemain pertama yang mencetak dua gol atau lebih dalam dua pertandingan fase gugur Piala Dunia secara beruntun sejak Diego Maradona melakukannya pada Piala Dunia 1986.

Rekor tersebut membuat gelandang Inggris itu sejajar dengan salah satu legenda terbesar sepak bola.

Jika kembali tampil menentukan melawan Argentina, Bellingham berpeluang menciptakan sejarah baru yang bahkan melampaui pencapaian Maradona.

2. Bellingham dan Harry Kane Cetak Rekor Baru Inggris Bellingham dan Harry Kane sama-sama sudah mengoleksi sedikitnya enam gol sepanjang Piala Dunia 2026.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah kompetisi, ada dua pemain dari negara yang sama mampu mencapai angka tersebut dalam satu edisi turnamen.

Kontribusi keduanya juga sangat dominan. Dari total 13 gol Inggris sepanjang turnamen, sebanyak 12 gol lahir dari kaki Kane dan Bellingham sehingga menjadi tumpuan utama tim asuhan Thomas Tuchel.

3. Bellingham Samai Rekor Gary Lineker Enam gol non-penalti yang dicetak Bellingham sepanjang Piala Dunia 2026 membuatnya menyamai rekor Gary Lineker bersama Inggris pada edisi 1986.