Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 12 Juli 2026 | 14.53 WIB

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

Jude Bellingham mencetak brace untuk membawa Inggris menaklukkan Norwegia 2-1 setelah extra time dan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram/@england) - Image

Jude Bellingham mencetak brace untuk membawa Inggris menaklukkan Norwegia 2-1 setelah extra time dan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram/@england)

JawaPos.com — Timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia 2-1 melalui babak tambahan waktu di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) dini hari WIB.

Jude Bellingham menjadi penentu kemenangan The Three Lions lewat dua golnya, sekaligus mengantarkan pasukan Thomas Tuchel menunggu pemenang laga Argentina kontra Swiss di empat besar.

Bagaimana Norwegia Sempat Mengejutkan Inggris?

Norwegia langsung mengejutkan Inggris sejak awal pertandingan. Tim asuhan Ståle Solbakken membuka keunggulan pada menit kedua melalui Andreas Schjelderup yang melepaskan tembakan dari sisi kanan kotak penalti.

Bola sempat membentur tiang jauh sebelum bersarang di gawang Jordan Pickford. Gol cepat itu membuat Norwegia unggul 1-0 dan memaksa Inggris meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak pertama.

Inggris berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang dipimpin Harry Kane dan Anthony Gordon. Namun, rapatnya pertahanan Norwegia membuat The Three Lions kesulitan menciptakan peluang bersih.

Momentum akhirnya datang pada masa injury time babak pertama.

Anthony Gordon mengirim umpan tarik yang disambut Jude Bellingham dengan kontrol sempurna sebelum melepaskan tendangan ke dalam gawang Orjan Nyland untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Harry Kane sebenarnya sempat mencetak gol beberapa saat kemudian. Namun, hakim garis mengangkat bendera offside sehingga gol tersebut dianulir dan skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Piala Dunia 2026 Diwarnai Chant Homofobik kepada Jordan Pickford, Kelompok Suporter Inggris Bereaksi - Image
Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 Diwarnai Chant Homofobik kepada Jordan Pickford, Kelompok Suporter Inggris Bereaksi

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.06 WIB

Prediksi Norwegia vs Inggris: Lumpuhkan Haaland, Three Lions Bisa Menang? - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Norwegia vs Inggris: Lumpuhkan Haaland, Three Lions Bisa Menang?

Minggu, 12 Juli 2026 | 01.44 WIB

Kabar Baik untuk Fans Inggris! Declan Rice dan Marc Guehi Siap Tempur Hadapi Norwegia di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Kabar Baik untuk Fans Inggris! Declan Rice dan Marc Guehi Siap Tempur Hadapi Norwegia di Piala Dunia 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23.23 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore