Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

Jude Bellingham mencetak brace untuk membawa Inggris menaklukkan Norwegia 2-1 setelah extra time dan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram/@england)
JawaPos.com — Timnas Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia 2-1 melalui babak tambahan waktu di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) dini hari WIB.
Jude Bellingham menjadi penentu kemenangan The Three Lions lewat dua golnya, sekaligus mengantarkan pasukan Thomas Tuchel menunggu pemenang laga Argentina kontra Swiss di empat besar.
Norwegia langsung mengejutkan Inggris sejak awal pertandingan. Tim asuhan Ståle Solbakken membuka keunggulan pada menit kedua melalui Andreas Schjelderup yang melepaskan tembakan dari sisi kanan kotak penalti.
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Bola sempat membentur tiang jauh sebelum bersarang di gawang Jordan Pickford. Gol cepat itu membuat Norwegia unggul 1-0 dan memaksa Inggris meningkatkan intensitas serangan sepanjang babak pertama.
Inggris berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang dipimpin Harry Kane dan Anthony Gordon. Namun, rapatnya pertahanan Norwegia membuat The Three Lions kesulitan menciptakan peluang bersih.
Momentum akhirnya datang pada masa injury time babak pertama.
Anthony Gordon mengirim umpan tarik yang disambut Jude Bellingham dengan kontrol sempurna sebelum melepaskan tendangan ke dalam gawang Orjan Nyland untuk mengubah skor menjadi 1-1.
Harry Kane sebenarnya sempat mencetak gol beberapa saat kemudian. Namun, hakim garis mengangkat bendera offside sehingga gol tersebut dianulir dan skor 1-1 bertahan hingga turun minum.
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