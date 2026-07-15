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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 18.20 WIB

Prediksi Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026: Piers Morgan Klaim Jude Bellingham Lebih Berbahaya dari Lionel Messi

Jude Bellingham (Bein Sports) - Image

Jude Bellingham (Bein Sports)

JawaPos.com - Laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti.

Duel dua kekuatan besar sepak bola dunia itu bukan hanya memancing antusiasme para suporter, tetapi juga memicu perang komentar dari sejumlah tokoh publik di Inggris.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah presenter televisi asal Inggris, Piers Morgan. Sosok yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Cristiano Ronaldo itu secara terbuka meremehkan pengaruh Lionel Messi jelang pertemuan kedua tim. Menurut Morgan, perhatian publik terlalu berlebihan terhadap kapten Argentina tersebut.

Dalam unggahannya di media sosial, Morgan menilai pertanyaan mengenai cara Inggris menghentikan Messi bukanlah hal yang paling penting.

Ia justru meyakini Argentina yang seharusnya memikirkan cara membendung Jude Bellingham, gelandang muda yang tampil impresif sepanjang turnamen.

"Semua pembicaraan tentang bagaimana Inggris akan menghentikan Messi sangat berlebihan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Argentina akan menghentikan Bellingham. Dialah superstar sesungguhnya di Piala Dunia ini," tulis Morgan.

Pernyataan itu dengan cepat menjadi perbincangan di media sosial. Banyak pendukung Inggris menyambut optimistis komentar tersebut, sementara tidak sedikit pula yang menganggap Morgan terlalu meremehkan kemampuan Messi yang sudah berkali-kali membuktikan kualitasnya di panggung terbesar sepak bola dunia.

Morgan sendiri memang dikenal sebagai salah satu pendukung terbesar Cristiano Ronaldo. Hubungan keduanya sudah terjalin selama beberapa tahun terakhir.

Bahkan, Morgan pernah mengungkapkan bahwa komunikasi mereka bermula dari sebuah pesan langsung di Instagram setelah Ronaldo menonton dokumenter yang ia buat.

Editor: Banu Adikara
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