Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

Vicky Prasetyo berkampanye dalam Pilkada Kabupaten Pemalang 2024. (Instagram Vicky Prasetyo)
JawaPos.com - Vicky Prasetyo membantah tudingan melakukan penelantaran terhadap istri sirinya, Fangfang, yang saat ini sedang hamil tua. Meski mengakui nafkah yang diberikan tidaklah besar karena disesuaikan dengan kadar kemampuannya, Vicky menegaskan dirinya tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
Melalui pernyataan yang disampaikannya melalui unggahan di media sosial, Vicky Prasetyo mengungkapkan sejak awal menjalin hubungan, Fangfang sebenarnya telah mengetahui kondisi kehidupan pribadinya. Khususnya terkait fakta ia memiliki banyak anak dan ia tetap menjaga hubungan baik dengan para ibu dari anak-anaknya.
Menurut Vicky, kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang disembunyikan saat menjalin hubungan dengan Fangfang. Oleh karena itu, Sang Gladiator menilai Fangfang sudah memahami konsekuensi dari hubungan yang mereka jalani.
"Dari awal kamu sudah tahu saya punya anak banyak dan masih menjalin hubungan baik dengan ibu-ibunya," tulis Vicky Prasetyo di akun media sosialnya.
Vicky menegaskan tidak ada seorang pun yang bisa menghapus keberadaan anak-anak dan para ibunya menjadi bagian dari hidupnya. Termasuk sang istri siri, Fangfang.
"Nggak akan kamu bisa menyingkirkan mereka. Karena sebelum saya bersama kamu mereka sudah ada terlebih dahulu," tegas Vicky Prasetyo.
Presenter sekaligus komedian itu secara spesifik menyinggung posisi Fangfang dalam kehidupannya. Menurut Vicky Prasetyo, orang yang datang belakangan tidak akan pernah bisa menggantikan sosok yang telah lebih dulu hadir dan pernah berjuang bersamanya.
"Orang kedua dan ketiga tidak akan pernah jadi yang pertama. Bedanya mereka mengeluarkan air mata untuk ketulusan dan doa, bukan sandiwara mencari perhatian popularitas semata," tegas Vicky.
Sebelumnya, Fangfang merasa ditelantarkan setelah menikah siri dengan Vicky Prasetyo. Ia mengungkapkan selama masa kehamilan, perhatian dan nafkah yang diterima dari Vicky Prasetyo terbilang minim dan harus diminta. Fangfang merasa harus mengemis saat minta nafkah kepada sang suami.
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