Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Aprillia JP
Senin, 13 Juli 2026 | 02.43 WIB

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

Lionel Messi memimpin susunan pemain Argentina saat menghadapi Swiss pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City. (Instagram/@afaseleccion) - Image

Lionel Messi memimpin susunan pemain Argentina saat menghadapi Swiss pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menegaskan bahwa pencapaian timnya dalam beberapa tahun terakhir bukanlah sesuatu yang mudah. Sang juara bertahan berhasil itu mengalahkan Swiss 3-1 setelah tampil sengit lewat babak perpanjangan waktu dalam laga perempat final Piala Dunia di Kansas City pada Minggu (12/7).

Kemenangan itu membawa Argentina melangkah ke semifinal untuk menghadapi Inggris, sekaligus menjaga peluang menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar juara dunia dalam sejarah mereka. Meskipun demikian, Messi mengaku bahwa keberhasilan Argentina mempertahankan level performa setelah menjadi juara dunia bukan hal mudah.

“Bagus melihat warga Argentina menikmati ini seperti kami menikmatinya. Begitulah cara kami menjalaninya. Tidak mudah untuk kembali setelah menjadi juara dunia, memenangkan semua yang kami menangkan, lalu terus bersaing dan tetap berada di level itu, berada di empat besar dan bermain di semifinal lagi. Itu tidak normal, itulah mengapa kami harus sangat menikmatinya,” ujar Messi dikutip dari ESPN.

Messi juga mengingatkan bahwa momen seperti ini belum tentu terulang. Messi menilai keberhasilan yang diraih saat ini harus benar-benar dihargai. “Kami tidak tahu apakah ini akan terjadi lagi atau kapan itu akan terjadi. Kami sempat lama tidak menjadi juara dunia sampai terakhir kali, jadi semua yang datang setelahnya harus dinikmati dan dihargai,” ujarnya.

Dalam pertandingan melawan Swiss, Argentina sempat unggul lebih dulu lewat Alexis Mac Allister sebelum Dan Ndoye menyamakan kedudukan. Messi yang tidak mencetak gol di laga itu mengakui laga berjalan sulit sejak awal. “Kami tahu betapa sulitnya Piala Dunia ini. Kami memang sudah memperkirakan pertandingan yang berat. Di babak pertama, meski unggul, mereka membuat kami kesulitan. Kami tidak bisa memainkan permainan kami dan tidak bisa menguasai bola dalam waktu lama,” kata Messi.

Sang kapten juga membahas tentang bagaimana kartu merah yang diterima pemain Swiss mengubah jalannya pertandingan. Hal itu membuat Julian Alvarez dan Lautaro Martinez akhirnya mampu memastikan kemenangan Albiceleste. “Kartu merah mereka benar-benar mengubah jalannya pertandingan, tetapi situasinya tetap sulit,” kata Messi.

Menjelang laga semifinal melawan Inggris di Atlanta, Messi menyebut pertandingan itu akan menjadi pengalaman baru baginya. Messi mengakui belum pernah menghadapi Inggris sepanjang kariernya. “Bermain melawan Inggris itu spesial karena mereka merupakan kekuatan besar dan pertandingan melawan tim besar selalu spesial. Secara pribadi, ini pertama kalinya saya akan menghadapi mereka,” ujarnya.

Messi menegaskan bahwa timnya akan fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan itu. “Kami akan mencoba beristirahat, memulihkan tenaga, dan datang dalam kondisi terbaik untuk kembali bersaing,” ujar Messi.

Pemain yang saat ini berusia 39 tahun itu juga menyinggung sejarah panjang pertemuan Argentina dan Inggris, termasuk pada Piala Dunia 1986. “Semua yang saya ingat tentang Argentina melawan Inggris pada 1986 berasal dari video yang terus ditonton orang Argentina. Namun, saya pikir tim ini sudah terbiasa memainkan pertandingan tanpa memandang lawan,” kata Messi.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Mode Siput Lionel Messi Tembus 35.868 Meter di Piala Dunia 2026! Rahasia Kapten Argentina di Usia 39 Tahun - Image
Piala Dunia 2026

Mode Siput Lionel Messi Tembus 35.868 Meter di Piala Dunia 2026! Rahasia Kapten Argentina di Usia 39 Tahun

Minggu, 12 Juli 2026 | 18.43 WIB

Hasil Argentina vs Swiss 3-1 di Piala Dunia 2026: Lolos Dramatis! Messi Pimpin Tango Tantang Inggris - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Argentina vs Swiss 3-1 di Piala Dunia 2026: Lolos Dramatis! Messi Pimpin Tango Tantang Inggris

Minggu, 12 Juli 2026 | 18.08 WIB

Bukan Sekadar Bakat! Ini Kunci Lionel Messi Tetap Produktif di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Bukan Sekadar Bakat! Ini Kunci Lionel Messi Tetap Produktif di Piala Dunia 2026

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.27 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore