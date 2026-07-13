Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Argentina dilaporkan mengajukan permintaan khusus kepada FIFA menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 melawan Inggris. Keduanya akan bentrok di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Juara dunia bertahan itu mengamankan tempat mereka di semifinal berkat kemenangan 3-1 atas Swiss di Stadion Kansas City. Tim asuhan Lionel Scaloni unggul lebih dulu ketika Alexis Mac Allister menyundul bola hasil sepak pojok Lionel Messi pada menit ke-10.

Namun, Swiss mulai mendominasi pertandingan di babak kedua dan gol penyama dari Dan Ndoye pada menit ke-67 adalah hasil yang pantas didapatkan negara Eropa tersebut.

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Titik balik pertandingan terjadi lima menit kemudian ketika penyerang Swiss, Breel Embolo, mendapat kartu kuning kedua setelah tinjauan VAR karena diving yang disengaja.

Argentina kemudian memenangkan perempat final dengan skor 3-1, dengan Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mencetak gol di babak kedua perpanjangan waktu.

Inggris dan Argentina: Rival Lama Tim Amerika Selatan kini bersiap untuk menghadapi rival lama mereka, Inggris, di Atlanta pada Rabu malam waktu setempat.

Kedua negara belum berhadapan sejak babak penyisihan grup Piala Dunia 2002, ketika Inggris mengamankan kemenangan 1-0 berkat penalti David Beckham. Empat tahun sebelumnya, Beckham terkenal diusir karena menendang Diego Simeone saat Argentina melaju ke perempat final.

Namun, bentrokan paling terkenal antara kedua negara terjadi di final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Penyerang legendaris Diego Maradona mencetak gol paling terkenal dalam sejarah sepak bola - gol 'Tangan Tuhan' di mana ia meninju bola ke gawang setelah melompati Peter Shilton - sebelum mencetak 'Gol Abad Ini' empat menit kemudian.